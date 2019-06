भारी बारिश ने इंदौर नगर निगम के कार्यालय को बना दिया 'तालाब', देखें वीडियो

मध्य प्रदेश के इंदौर में आज जमकर बारिश हुई। इंदौर शहर में इतनी तेज बारिश हुई कि सड़क तो सड़क दफ्तर तक में पानी जमा होने लगे। भारी बारिश की वजह से ही इंदौर में नगर निगम कार्यालय में घुटनों तक पानी भर गए। वीडियो देखने से कार्यालय पूरी तरह तालाबा जैसा नजर आया। नगर निगम के कार्यालय में जलजमाव के बीच ही अधिकारी और कर्मचारी काम करते दिखे। बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में मध्यप्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे इंदौर के नगर निगम कार्यालय में घुटनों तक पानी भर गया और इसी स्थिति में कर्मचारी काम कर रहे हैं। नगर निगम कार्यालय के सभी हिस्से में बारिश का पानी दिख रहा है। बता दें कि इस बीच राजध्ज्ञानी भोपाल सहित कई स्थानों पिछले चौबीस घंटों में बारिश हुई है। जिसमें रायसेन में 115. 6 मिलीमीटर और बेगमगंज में 1०० मिमी पानी बरसा। भोपाल में 17. 8 मिमी वर्षा हुई।

Madhya Pradesh: Water entered Municipal Corporation Office in Indore today, following heavy rainfall in the city. pic.twitter.com/jIktsl9vZo