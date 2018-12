कमलनाथ कैबिनेट: विजयलक्ष्मी साधौ, सज्जन सिंह वर्मा और हुकुम सिंह कराड़ा ने मंत्री पद की शपथ ली

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Governor Anandiben Patel) राजभवन में आयोजित गरिमामय समारोह में कमलनाथ (Kamalnath) सरकार के मंत्रियों को शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री कमलनाथ के अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधिकारी मौजूद रहें। लगभग दो दर्जन सदस्यों को मंत्री पद की शपथ ली। वहीं मंत्री पद के दावेदारों के समर्थक राज्य के विभिन्न हिस्सों से यहां पहुंचे।



- मध्यप्रदेश में कांग्रेस के युवा नेता उमंग सिंघार, हर्ष यादव और जयवर्धन सिंह ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की।

- मध्यप्रदेश में गोविंद सिंह राजपूत, श्रीमती इमरती देवी और ओमकार सिंह मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ली।

- प्रभुराम चौधरी, प्रियव्रत सिंह और सुखदेव पांसे ने मध्यप्रदेश में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली।

- प्रदीप जायसवाल, लाखन सिंह यादव और तुलसीराम सिलावट ने मध्यप्रदेश में मंत्री पद की शपथ ली।

- मध्यप्रदेश में डॉ विजयलक्ष्मी साधौ ने मंत्री पद की शपथ ली।

- मध्यप्रदेश में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा और हुकुम सिंह कराड़ा ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ग्रहण की।

- वरिष्ठ नेता डॉ गोविंद सिंह और बाला बच्चन ने मध्यप्रदेश में मंत्री के रूप में शपथ ली।

- आरिफ अकील और ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने मध्यप्रदेश में मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

Madhya Pradesh: Vijayalaxmi Sadho, Sajjan Singh Verma and Hukum Singh Karada take oath as ministers in Bhopal. pic.twitter.com/nrSYa4cYBk