जाम में फंसे मंत्री तो गाड़ी से निकल कर करने लगे ट्रैफिक मैनेज, देखें Video

आज के समय में सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या आम बात हो गई है। जाम में फंसे लोग अक्सर दूसरों का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और जाम से निजात दिलवायेगा, मगर मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने ट्रैफिक को मैनेज करने की जिम्मेदारी खुद के कंधे पर ही ले ली। दरअसल, मध्य प्रदेश के खेल मंत्री जीतू पटवारी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह इंदौर में जाम से निजात दिलाते दिख रहे हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो जारी किया है। इसके मुताबिक, मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स मंत्री इंदौर में जाम में फंस गए, तभी वह अपनी गाड़ी से निकले और ट्रैफिक को मैनेज करने में मदद करने लगे। यह वीडियो मंगलवार का बताया जा रहा है।

#WATCH: Madhya Pradesh Sports Minister, Jitu Patwari, helped in managing traffic after he got stuck in a traffic jam in Indore, yesterday. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/HILkS4fFcl