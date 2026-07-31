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कांवड़ यात्रा में निर्धारित मानकों का पालन करके बजाए डीजे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बैठक में अधिकारियों ने ध्वनि प्रदूषण के मानकों का पालन कराने के निर्देश दिए। डीजे संचालकों को नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सभी स्वयंसेवक आई-कार्ड के साथ रहेंगे।

कांवड़ यात्रा में निर्धारित मानकों का पालन करके बजाए डीजे

मुरादाबाद। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को पंचायत भवन सभागार में अपर जिलाधिकारी नगर अंकुर श्रीवास्तव, एसपी सिटी रणविजय सिंह और एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार की मौजूदगी में कांवड़ समितियों, शिविर संचालकों और डीजे संचालकों की बैठक हुई। अधिकारियों ने शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी नगर अंकुर श्रीवास्तव ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान ध्वनि प्रदूषण को लेकर निर्धारित मानकों का पालन हर हाल में कराया जाएगा। अधिक तेज आवाज से बुजुर्गों, बच्चों, हृदय रोगियों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को परेशानी होती है।

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निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शिविर संचालकों को निर्देश दिए कि सभी स्वयंसेवक और सेवादार आई-कार्ड के साथ रहें। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने डीजे की ऊंचाई और ध्वनि के निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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