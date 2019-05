महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आधे घंटे तक रुकी प्रियंका गांधी, किया अनुष्ठान

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर (महाकाल) मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा की और पंचामृत से अभिषेक किया। प्रियंका ने वाड्रा ने मंदिर के गर्भगृह में भगवान महाकालेश्वर का दूध, पंचामृत और अबीर-गुलाल से अभिषेक किया। इस दौरान गर्भगृह में मुख्यमंत्री कमलनाथ और वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी भी मौजूद थे। तीनों आला नेता करीब आधे घंटे तक गर्भगृह में रुके और अनुष्ठान किया।



#WATCH Priyanka Gandhi Vadra & Chief Minister of Madhya Pradesh Kamal Nath offer prayers at Mahakaleshwar temple in Ujjain. pic.twitter.com/iqTGLP8cWf