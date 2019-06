रेप पीड़िता के पिता का आरोप: मांसाहारी भोज नहीं कराया तो पंचायत ने निकाल दिया

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में नाबालिग बलात्कार पीड़िता के पिता ने गांव की पंचायत पर उन्हें बहिष्कृत करने का आरोप लगाया है। 17 साल की रेप पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि राजगढ़ जिले में उनके गांव की पंचायत ने छुआ छूत के नाम पर रेप पीड़िता के शुद्धिकरण के लिए सामूहिक भोज के आयोजन करने का फरमान सुनाया है। ऐसा नहीं कर पाने पर पंचातय ने उनका बहिष्कार कर दिया है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि पंचायक का कहना है कि जब तक वे भोज का आयोजन नहीं करते, तब तक वह जाति में शामिल नहीं हो सकते और न ही गांव में। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार को पंचायत ने फरमान दिया कि पीड़िता का शुद्धिकरण कराना होगा और शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गांव के लिये मांसाहार भोज की व्यवस्था करनी होगी।

