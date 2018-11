चुनावी लहर: वोटरों के जूते चमका कर यह प्रत्याशी मांग रहा वोट

मध्यप्रदेश में इस समय चुनावी लहर है और ऐसे में वोट मांगने के लिए एक प्रत्याशी ने जो किया उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में चुनाव लड़ रहे राष्ट्रीय आमजन पार्टी के शरद सिंह कुमार का चुनाव चिह्न जूता है। ऐसे में उन्होंने वोट मांगने का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। शरद सिंह इस समय रास्ते पर मतदाताओं के जूते पॉलिश करते नजर आ रहे हैं। वे जूता पॉलिश करते हुए मतदाताओं से वोट की अपील कर करे हैं।

शरद ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए कई चुनाव चिह्न जारी किए। लेकिन कोई भी उम्मीदवार अपने चुनाव चिह्न के रूप में जूता लेने को तैयार नहीं हुआ लिहाजा यह चिह्न मैंने ले लिया।

शरद का कहना है कि हमारी पार्टी ने जूता चुनाव चिह्न लिया है यह हमारे लिए सिर्फ चुनाव जीतने का चिह्न नहीं है, बल्कि हम इस बहाने वोटरों के आशीर्वाद भी पाते हैं।



Bhopal: Sharad Singh Kumar from Rashtriya Aamjan Party whose election symbol is a shoe, polishes shoes of people ahead of #MadhyaPradeshElections;says,''it was a free poll symbol that no one was willing to take. We took it & we will turn it into a blessing" pic.twitter.com/DMJG49WcWg