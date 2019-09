CM कमलनाथ का ऐलान: राजा भोज के नाम पर होगा भोपाल मेट्रो, जानें नया नाम

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान किया है कि भोपाल मेट्रो का नाम राजा भोज के नाम पर होगा। जिसे भोज मेट्रो के नाम से भी जाना जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को भोपाल मेट्रो का शिलान्यास किया। भोपाल मेट्रो के दो कॉरिडोर होंगे। जिनकी लंबाई 27 किमी होगी। मेट्रो का काम दो चरणों में होगा।

भोपाल मेट्रो के पहले चरण का काम 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के मुताबिक पहला कॉरिडोर करोंद सर्कल से एम्स तक की दूरी कवर करेगा जिसकी लंबाई 14.94 किलोमीटर होगी और दूसरा भदभदा चौहारा से रत्नागिरी चौराहा तक होगा जिसकी लंबाई 12.88 किलोमीटर होगी। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट की कुल लागत 6941 करोड़ 40 लाख रुपए है। इसमें कुल 28 स्टेशन होंगे।

Madhya Pradesh: Chief Minister Kamal Nath announces that Bhopal metro will be named after Raja Bhoj and known as 'Bhoj metro'. (file pic) pic.twitter.com/2rx8nCjb1u