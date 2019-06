मुख्यमंत्री कमलनाथ की उगंली का हुआ सफल ऑपरेशन, हमीदिया अस्पताल में हैं भर्ती

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की उंगली का शनिवार को भोपाल के शासकीय हमीदिया अस्पताल में सफल ऑपरेशन हुआ।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉ. श्रीमती अरुणा कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री सुबह 9 बजे हमीदिया अस्पताल के न्यू ओ.पी.डी. ब्लॉक में चौथी मंजिल स्थित ऑपरेशन थियेटर पहुंचे, जहां आवश्यक चिकित्सकीय औपचारिकता के बाद उनकी ट्रिगर फिंगर का ऑपरेशन किया गया।

Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath at Hamidia Hospital in Bhopal. He underwent an operation for a trigger finger problem and is in a stable condition. pic.twitter.com/hRiK7j2izf