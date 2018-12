मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में कमलनाथ, कर्ज माफी वाली फाइल पर किए साइन

मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद कमलनाथ एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने किसानों की कर्ज माफी वाली फाइल पर साइन कर दिए हैं। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने दी। बता दें कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी करने का वादा किया था।

Bhopal: Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath signs on the files for farm loan waiver pic.twitter.com/NspxMA8Z6i