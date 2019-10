मध्यप्रदेश के रायसेन में हादसा: नदी में बस गिरने से एक बच्चे सहित छह की मौत, 18 घायल

मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर नदी में गिर गयी, जिससे उसमें सवार दो महिला, एक बच्चा सहित छह लोगों की घटना स्थल पर मौत हो गयी है और 18 अन्य घायल हो गये, जिनमें से ग्यारह घायलों को भोपाल ले जाया गया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार इंदौर से छतरपुर जा रही बस बुधवार देर रात्रि रायसेन के दरगाह पर अनियंत्रित होकर रीछन नदी में गिर गयी, जिसमें दो महिला और एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी और 18 लोग घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुचे स्थानीय लोगों ने प्रसाशन की मदद से बाहर निकाला और इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। इनमें 11 भोपाल रेफर किये गए हैं। 7 रायसेन अस्पताल में भर्ती हैं।

Madhya Pradesh: 6 people killed, 19 injured after a bus fell into a river in Raisen, last night; injured being treated at a local hospital pic.twitter.com/51qB8le8hY