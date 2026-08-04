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मैथिली नवविवाहिताओं की मधुश्रावणी शुरू, 13 दिनों तक होगी पूजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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झुमरी तिलैया में मिथिला संस्कृति से ओतप्रोत मधुश्रावणी व्रत की शुरुआत नव कन्याओं के घरों में हुई। नव विवाहिताएं 13 दिनों तक बिना नमक का भोजन करेंगी। व्रत का समापन 15 अगस्त को होगा। पंडित जीवकांत झा के अनुसार, यह व्रत पति की दीर्घायु और सुख-शांति के लिए किया जाता है।

मैथिली नवविवाहिताओं की मधुश्रावणी शुरू, 13 दिनों तक होगी पूजा

झुमरी तिलैया निज प्रतिनिधि। जिला में मिथिला संस्कृति से ओतप्रोत मधुश्रावणी को लेकर नव कन्याओं के घरों में मधुश्रावणी व्रत की शुरुआत हुई। नव विवाहिताएं कन्याएं 13 दिनों तक यह कठिन व्रत करेंगी। इस दौरान वह बिना नमक का भोजन करेंगी। सावन के कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन यानी सोमवार से मधुश्रावणी की शुरुआत हुई और सावन के शुल्क पक्ष तृतीया यानी 15 अगस्त को इसका समापन होगा। व्रतियों के घरों में मधुश्रावणी के गीत गाए जा रहे हैं। व्रत को लेकर झुमरी तिलैया में भी नवविवाहित मैथिल कन्याएं उत्साहित नजर आ रही है। पंडित जीवकांत झा ने बताया कि जिनकी शादी वर्ष 2025 के सावन महीने के बाद हुई है, वे कन्याएं इस वर्ष मधुश्रावणी पूज रही है। उन्होनें बताया कि पति की दीर्घायु और सुख-शांति के लिए मधुश्रावणी का व्रत किया जाता है।

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व्रत की विधि

बताया गया कि शिव-पार्वती और विषहरा की आराधना की जायेगी। इसके लिए मिट्टी की मूर्तिया बनायी गई है। नवविवाहिताएं हर दिन घर पर श्री गणेश, माता गौरी, विद्यापति, महादेवी की गीत सुनेंगी। परंपरा के अनुसार पहले दिन पंचमी को महाविषहरा को दूध और धान-लावा चढ़ाकर तक्षक नाग को प्रसन्न किया गया। आमतौर पर कन्याएं अपने मायके में ही मधुश्रावणी करती हैं। हर दिन नाग देवता के अलावा सावित्री, सत्यवान, शंकर-पार्वती, राम-सीता, राधा-कृष्ण आदि देवताओं की कथा सुनाएंगी। अंतिम दिन यानी 15 अगस्त को पान और गरम सुपारी से व्रतियों के हाथ-पैर में टेमी दागी जाएगी। मान्यता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव के लिए मधुश्रावणी का व्रत किया था.

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अधिक जानकारी के लिए सामान्य प्रश्न

मधुश्रावणी व्रत कितने दिनों तक चलता है?
मधुश्रावणी व्रत 13 दिनों तक चलता है।
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