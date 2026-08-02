आज से महापर्व मधु श्रावणी व्रत, सुहाग के लिए तपस्या व उपासना
------पर्व में महिलाएं ही पुरोहित की भूमिका में होती हैं बनमनखी, संवाद सूत्र। नव विवाहितों का सबसे पवन पावन मधुश्रावणी व्रत सोमवार से शुरू हो रहा ह
बनमनखी, संवाद सूत्र। नव विवाहितों का सबसे पवन पावन मधुश्रावणी व्रत सोमवार से शुरू हो रहा है। यह 13 दिवसीय महापर्व 3 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। यह व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी दांपत्य जीवन के लिए नव विवाहिताओं द्वारा रखा जाता है। इस व्रत के दौरान कठिन तपस्या से गुजरना पड़ता है जो पर्व के महत्व को और खास बनाते हैं। सुहागिन महिलाओं का महापर्व अमर सुहाग, सुखी दांपत्य जीवन, परिवार की खुशहाली की कामना के लिए रखा जाने वाला व्रत मिथिला की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का अनूठा प्रतीक माना जाता है। जहां कहीं भी मिथिला से जुड़े लोग रहते हैं इस पर्व को बड़ी आस्था एवं पवित्रता के साथ तेरह दिनों की कठिन उपवास के साथ मनाते हैं। इस त्यौहार की खासियत है कि पर्व में महिलाएं ही पुरोहित की भूमिका में होती हैं जो तेरह दिनों तक नव दंपति महिलाओं को शिव-पार्वती की आराधना के साथ धर्म पुराण की कथाएं गृहस्थ जीवन में महिलाओं के योगदान एवं उनके मूल्यों को धार्मिक कथाओं से जोड़कर सुखी दांपत्य जीवन जीने तथा जीवन में सफल मार्ग बताती हैं。
ऐसे मनाते हैं मधु श्रावणी व्रत:
-प्रत्येक वर्ष सावन की पंचमी तिथि को इस पर्व की शुरुआत होती है नव विवाहित वृत्तीय उपवास रखकर स्नान के बाद पूजा स्थल को मौसमी फूल पत्तियों से सजती है। पंडिताइन के मार्गदर्शन में विधि विधान के साथ भगवान शिव माता गौरी नाग नागिन की प्रतिमा स्थापित कर मधु श्रावणी पूजा शुरू होती है। मधु श्रावणी के दौरान सुबह एवं संध्या दोनों समय में पारंपरिक मैथली गीत नाद के साथ पूजा होती है।
सुनाई जाती हैं अलग-अलग धार्मिक कथाएं:
-मधु श्रावणी व्रत के दौरान प्रतिदिन महिला पुरोहित द्वारा धार्मिक कथाओं का श्रवण कराया जाता है जिसमें मैंना पंचमी, बिषहारा, बिहुला,मनसा, मंगला गौरी पृथ्वी जन्म समुद्र मंथन सती कथा आदि प्रमुख कथाए शामिल हैं। सुबह की पूजा के दौरान घर की महिलाओं द्वारा गोसाउन गीत एवं पावनी गीत गाए जाते हैं जबकि संध्या के समय पारंपरिक मैथिली कोहबर एवं सांझ गीत गाया जाता है। मधु श्रावणी के दौरान मैथिली पारंपरिक भक्ति गीतों से घर आंगन का पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहता है। शाम के समय नव विवाहित वृत्तियों द्वारा फूल लोढने तथा डाली सजाने की परंपरा है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें