आज से महापर्व मधु श्रावणी व्रत, सुहाग के लिए तपस्या व उपासना

बनमनखी, संवाद सूत्र। नव विवाहितों का सबसे पवन पावन मधुश्रावणी व्रत सोमवार से शुरू हो रहा है। यह 13 दिवसीय महापर्व 3 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। यह व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी दांपत्य जीवन के लिए नव विवाहिताओं द्वारा रखा जाता है। इस व्रत के दौरान कठिन तपस्या से गुजरना पड़ता है जो पर्व के महत्व को और खास बनाते हैं। सुहागिन महिलाओं का महापर्व अमर सुहाग, सुखी दांपत्य जीवन, परिवार की खुशहाली की कामना के लिए रखा जाने वाला व्रत मिथिला की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का अनूठा प्रतीक माना जाता है। जहां कहीं भी मिथिला से जुड़े लोग रहते हैं इस पर्व को बड़ी आस्था एवं पवित्रता के साथ तेरह दिनों की कठिन उपवास के साथ मनाते हैं। इस त्यौहार की खासियत है कि पर्व में महिलाएं ही पुरोहित की भूमिका में होती हैं जो तेरह दिनों तक नव दंपति महिलाओं को शिव-पार्वती की आराधना के साथ धर्म पुराण की कथाएं गृहस्थ जीवन में महिलाओं के योगदान एवं उनके मूल्यों को धार्मिक कथाओं से जोड़कर सुखी दांपत्य जीवन जीने तथा जीवन में सफल मार्ग बताती हैं。