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अमृत योग में तीन अगस्त से शुरू होगी मधुश्रावणी, नवविवाहिताओं में उत्साह चरम पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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अमृत योग में तीन अगस्त से शुरू होगी मधुश्रावणी, नवविवाहिताओं में उत्साह चरम पर अमृत योग में तीन अगस्त से शुरू होगी मधुश्रावणी, नवविवाहिताओं में उत्साह

अमृत योग में तीन अगस्त से शुरू होगी मधुश्रावणी, नवविवाहिताओं में उत्साह चरम पर

कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि सावन की हरियाली के बीच मिथिला की लोक परंपरा और आस्था का प्रतीक मधुश्रावणी महापर्व इस वर्ष 3 अगस्त से अमृत योग में आरंभ होगा। सीमांचल और कोसी क्षेत्र सहित कटिहार जिले में इस पर्व को लेकर नवविवाहिताओं के बीच खासा उत्साह है। बाजारों में हरे रंग की साड़ियों, चूड़ियों, श्रृंगार सामग्री, पूजन सामग्री और पारंपरिक परिधानों की खरीदारी तेज हो गई है। कपड़ा, कॉस्मेटिक और पूजा सामग्री की दुकानों पर सुबह से शाम तक महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार श्रावण मास की प्रथम सोमवारी से शुरू होने वाला यह 13 दिवसीय व्रत 15 अगस्त को संपन्न होगा। विशेष बात यह है कि समापन के दिन नाग पंचमी, मोना पंचमी और मनसा देवी पूजन का भी शुभ संयोग बन रहा है, जिससे इस वर्ष का मधुश्रावणी पर्व और अधिक फलदायी माना जा रहा है।

नवविवाहित महिलाएंं रखती हैं व्रत

मधुश्रावणी मुख्य रूप से नवविवाहित महिलाओं का व्रत है। इस दौरान वे अपने पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य, सुख-समृद्धि और दांपत्य जीवन की खुशहाली की कामना करती हैं। व्रत के दौरान भगवान शिव-पार्वती के साथ नाग-नागिन और विषहरी देवी की विशेष पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि नाग देवता की आराधना से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है तथा कालभय और वास्तुदोष से भी मुक्ति मिलती है। इस पर्व की एक विशेष पहचान इसकी लोककथाएं भी हैं। पूरे व्रत के दौरान घर की बुजुर्ग महिलाएं नवविवाहिताओं को मधुश्रावणी कथा सुनाती हैं। इन कथाओं में भगवान शिव और माता पार्वती के आदर्श दांपत्य जीवन के माध्यम से प्रेम, विश्वास, धैर्य, पारिवारिक मर्यादा और आपसी सम्मान का संदेश दिया जाता है। व्रत के अंतिम दिन पारंपरिक 'टेमी दागने' की रस्म के साथ अनुष्ठान का समापन होता है, जिसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है।

पर्व की तैयारी अंतिम चरण मे

कटिहार सहित पूरे सीमांचल क्षेत्र में इस पर्व की तैयारी अंतिम चरण में है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी इलाकों में भी मैथिल परिवार पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार आयोजन की तैयारियों में जुटे हैं। बदलते समय के बावजूद मधुश्रावणी की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है और अब यह पर्व मिथिलांचल की सीमाओं से निकलकर देश-विदेश में बसे मैथिल परिवारों के बीच भी पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पंडित अंजनी कुमार ठाकुर का कहना है कि इस वर्ष मधुश्रावणी का प्रारंभ और समापन दोनों ही अत्यंत शुभ योग में हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह पर्व माता सीता और भगवान श्रीराम के दांपत्य आदर्श से भी जुड़ा माना जाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मधुश्रावणी महापर्व कब से शुरू होगा?
मधुश्रावणी महापर्व 3 अगस्त से अमृत योग में शुरू होगा।
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