मधुश्रावणी : मिथिला में आज से गूंजेंगे सुहाग के गीत

मधुबनी/मधेपुर, निज संवाददाता। मिथिलांचल का प्रमुख पर्व मधुश्रावणी तीन अगस्त से शुरू होने जा रहा है। यह 13 दिनों तक चलेगा और 15 अगस्त को संपन्न होगा। नवविवाहिताएं व्रत रखकर भगवान शिव-पार्वती और नाग-नागिन की पूजा करेंगी। विशेष पूजन और पारंपरिक कथाएं सुनाई जाएंगी, जिससे वातावरण भक्तिमय बना रहेगा।

मधुबनी/मधेपुर, निज संवाददाता। मिथिलांचल की लोकआस्था, संस्कृति और परंपरा का प्रमुख पर्व मधुश्रावणी तीन अगस्त से जिलेभर में श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू होगा। 13 दिनों तक चलने वाला यह पर्व 15 अगस्त को संपन्न होगा। इस दौरान नवविवाहिताएं पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य तथा सुखी दांपत्य जीवन की कामना के साथ व्रत रखकर भगवान शिव-पार्वती, नाग-नागिन और विषहरी देवी की पूजा-अर्चना करेंगी। पंडित ऋषि नाथ मिश्रा ने बताया कि इस वर्ष मधुश्रावणी का शुभारंभ अमृत योग में हो रहा है, जिससे व्रत का धार्मिक महत्व और बढ़ गया है। व्रति सुप्रिया झा, मनीषा मिश्रा, गीता मिश्रा व अन्य ने बताया कि पहले और अंतिम दिन विशेष पूजन का विधान है, जबकि प्रतिदिन महिलाओं द्वारा मधुश्रावणी कथा, शिव-पार्वती विवाह, बिहुला, मंगला गौरी तथा अन्य पारंपरिक कथाएं सुनाई जाएंगी। पूजा के दौरान सुहाग गीत और कोहबर गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहेगा। पंडित मिश्रा ने बताया कि व्रत के दौरान महिलाएं दिन में एक बार अरवा भोजन ग्रहण करती हैं तथा सातवें, आठवें और नौवें दिन खीर का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया जाता है। अंतिम दिन टेमी दागने की परंपरा के साथ व्रत का समापन होगा। जिले के गांवों और शहरों में मधुश्रावणी को लेकर नवविवाहिताओं और उनके परिवारों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

घर में होता मिट्टी व लावा का छिड़काव संस्कृत साहित्य के विद्वान डॉ रामसेवक झा एवं पंडित रमण झा बताते हैं कि मौना पंचमी के मौके पर नाग देवता की पूजा के बाद शाम में धान का लावा व मिट्टी को मिलाकर इसे अभिमंत्रित कर घर व दरवाजे के विभिन्न कोने में छिड़काव किया जाता है। ऐसी मान्यताएं है कि इससे घर में लोगों को सर्प का किसी तरह का भय नहीं होता है।

15 अगस्त को है मधुश्रावणी संस्कृत साहित्य के विद्वान डॉ रामसेवक झा तथा रमण झा झा के अनुसार सावन शुक्लपक्ष तृतीया को मधुश्रावणी एवं शुक्लपक्ष पंचमी को नाग पंचमी सनातन काल से ही मनाने की परंपरा है। इस वर्ष 15 अगस्त को मधुश्रावणी तथा 17 अगस्त को नाग पंचमी है। जबकि मौना पंचमी प्रतिवर्ष श्रावण कृष्णपक्ष पंचमी को मनाया जाता है। मौना पंचमी के दिन से ही मिथिलांचल में मधुश्रावणी पूजा की शुरुआत होती है। श्रावण शुक्लपक्ष तृतीया तक अर्थात 13 दिनों तक चलने वाले मधुश्रावणी पूजा का मिथिला में काफी महत्व है। इस मौके पर मिथिला में बहुत धूमधाम रहती है। चातुर्मास के दौरान सर्पभय अधिक रहने से लोग नागदेवता को प्रसन्न करने के लिए उनकी विशेष पूजा-अर्चना करते हैं।

गोबर व मिट्टी से बने नाग की होती पूजा इस अवसर पर महिलाएं घर-आंगन को साफ कर मिट्टी व गोबर से नाग की आकृति बनाती है। इसके बाद विधि-विधान पूर्वक नाग देवता की पूजा करती है। नवविवाहिता मैना के एक पत्ते पर सिंदूर व चंदन से तथा दूसरे पत्ते पर सिंदूर व पीठार से नाग की आकृति बनाकर पूजा करती है। संस्कृत के विद्वान पंडित रमण जी झा बताते हैं कि अगले 13 दिनों तक हर दिन सुबह में नवविवाहिता फूल लोढ़कर विषहारा की पूजा करेगी व दूध लावा चढ़ाएगी। इसके अलावे चनाई, भगवान गौरी-शंकर व अन्य देवताओं की पूजा करती है। पूजन के बाद दूध, दही व चावल से बने घोरजाउर का भोग लगाती है।