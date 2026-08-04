केवटी:नवविवाहिताओं ने किया विषहरी पूजन
मधुश्रावणी पर्व सोमवार से शुरू हो गया है। नवविवाहिताएं भगवान शिव, माता पार्वती एवं विषहरी देवता की पूजा कर पति की दीर्घायु और सुखी दांपत्य जीवन की कामना करती हैं। 15 दिन तक चलने वाले इस पर्व में पारंपरिक लोक गीतों का गायन और बुजुर्ग महिलाओं द्वारा परंपराओं की जानकारी दी जाती है।
शेष नारायण झा,केवटी। मिथिला की लोक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक मधुश्रावणी पर्व सोमवार से श्रद्धा और उल्लास के साथ शुरू हो गया। विवाह के प्रथम वर्ष में नवविवाहिताएं भगवान शिव, माता पार्वती एवं विषहरी देवता की पूजा-अर्चना कर पति की दीर्घायु, सुखी दांपत्य जीवन और परिवार की समृद्धि की कामना करती हैं। श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी से शुरू होकर शुक्ल पक्ष तृतीया तक चलने वाले इस 15 दिवसीय अनुष्ठान में प्रतिदिन पूजा, लोक कथाओं का श्रवण और पारंपरिक मैथिली लोकगीतों का गायन होता है। इस दौरान परिवार की बुजुर्ग महिलाएं नवविवाहिताओं को धार्मिक परंपराओं, पारिवारिक दायित्वों और मिथिला की सांस्कृतिक विरासत की जानकारी देती हैं।
पर्व की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा बिषहरी पूजा है। मान्यता है कि बिषहरी देवता की आराधना से परिवार पर आने वाली विपत्तियां दूर होती हैं। पूजा के दौरान महिलाएं पारंपरिक मैथिली लोकगीतों का सामूहिक गायन करती हैं। प्रखंड के लादारी गांव की नवविवाहिताओं प्रकृति, अंशु, नीतू, वर्षा शीतल, नेहा और श्रुति ने बताया कि मधुश्रावणी का अनुष्ठान 15 दिनों तक चलता है। इस दौरान वे सात्विक भोजन करती हैं, प्रतिदिन फूल चुनकर पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के साथ लोकगीत गाती हैं। उन्होंने बताया कि इस पर्व में अखंड दांपत्य जीवन और मायके-ससुराल की खुशहाली की कामना की जाती है। पंडित चंद्रमणि झा ने कहा कि मधुश्रावणी सदियों पुरानी मिथिला की सांस्कृतिक परंपरा का जीवंत प्रतीक है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें