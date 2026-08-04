यूपीएसआई-2026 में प्रदेश में प्रथम आईं महिला आरक्षी माधुरी सिंह का सम्मान

उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा-2026 में महिला वर्ग में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली महिला आरक्षी माधुरी सिंह जादौन का भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। थाना धौलाना में तैनात माधुरी सिंह को 'अखंड राजपूताना सेवा संस्थान' और 'साठा चौरासी विकास मंच' द्वारा संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। ​समारोह के दौरान उन्हें महाराणा प्रताप का प्रतीक चिन्ह और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी गई। इसी क्रम में धौलाना थाना प्रभारी अवनीश शर्मा को भी उत्कृष्ट पुलिस सेवाओं के लिए स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया।कार्यक्रम

को संबोधित करते हुए अखंड राजपूताना सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष राणा धीरज तोमर ने युवाओं को प्रेरणा लेने का संदेश दिया। उन्होंने कहा:आज के दौर में जहां अधिकांश युवा सोशल मीडिया पर अपना कीमती समय व्यर्थ कर रहे हैं, वहीं माधुरी सिंह ने अनुशासन, ऑनलाइन अध्ययन और कठिन परिश्रम के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। उनका यह प्रयास प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण है।"किसान नेता और राष्ट्रवादी प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर ललित राणा ने बेटियों के सशक्तीकरण पर जोर देते हुए कहा कि बेटियों की सफलता पूरे समाज के लिए गौरव का विषय है। माधुरी सिंह की यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल बनेगी।मूल रूप से मथुरा जिले के शेरनगर गांव की रहने वाली माधुरी सिंह जादौन वर्तमान में हापुड़ जिले के धौलाना थाने में महिला आरक्षी (कॉन्स्टेबल) के पद पर सेवा दे रही हैं। पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं देते हुए इस प्रतिष्ठित परीक्षा में पूरे प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त कर उन्होंने मथुरा के साथ-साथ हापुड़ जिले का भी नाम ऊंचा किया है।सम्मान समारोह में क्षेत्र के गणमान्य लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर आकाश सिसोदिया, मनोज तोमर, शक्ति राणा, प्रशांत राणा, हिद्रेश सिसोदिया, आकाश तोमर, एडवोकेट राहुल राणा, डब्बू राणा, राजा तोमर, देवेंद्र सिसोदिया और भूपेंद्र तोमर समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सभी ने माधुरी सिंह जादौन को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।