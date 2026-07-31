कलाकार मधुरेन्द्र का नाम फोर्ब्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज
चम्पारण के सैंड आर्टिस्ट मधुरेन्द्र कुमार को उनकी कला और जन जागरूकता के कार्यों के लिए फोर्ब्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है। उन्हें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। मधुरेन्द्र ने 16 राजनीतिक यात्राओं सहित सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सौ से अधिक रेत कलाकृतियां बनाई हैं।
घोड़ासहन,निप्र। चम्पारण के ख्यातिप्राप्त सैंड आर्टिस्ट मधुरेन्द्र कुमार की कला एवं जन जागरूकता आधारित रचनात्मक कार्यों को सम्मान देते उनका नाम फोर्ब्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्य सभा संसद नीतीश कुमार के द्वारा पटना स्थित 7-सर्कुलर रोड आवास पर मधुरेन्द्र को इस उपलब्धि के लिए स्मृति चिह्न,मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि मधुरेन्द्र कुमार बिहार के इकलौते अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रेत कलाकार हैं जिनकी कलर मुख्य रूप से सरकार की नीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने पर केन्द्रित रहती है। फोर्ब्स के अंतर्राष्ट्रीय सचिव टॉम वाशिंगटन के अनुसार,बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2005 से 2026 तक न्याय यात्रा,निश्चय यात्रा,समाधान यात्रा सहित 16 राजनीतिक यात्रायें जैसी बिहार की जन-कल्याणकारी योजनाओं को सभी जिलों में जाकर लोगों को जागरूक करने के लिए मधुरेन्द्र ने सौ से अधिक रेत कलाकृतियां बना कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
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