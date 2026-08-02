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शिवभक्तों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य : महापौर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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मधुबनी में शिवभक्तों की सेवा का संकल्प लेते हुए, बोल बम सेवा समिति ने श्रावणी मेला के दौरान कांवड़ियों के लिए तिरपतिया में सेवा आश्रम का उद्घाटन किया। इस आश्रम में श्रद्धालुओं के लिए भोजन, भजन-कीर्तन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। महापौर ने बताया कि मेले के दौरान सेवा निरंतर जारी रहेगी।

शिवभक्तों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य : महापौर

मधुबनी, निज संवाददाता। शिवभक्तों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य के संकल्प के साथ मधुबनी बोल बम सेवा समिति ने श्रावणी मेला के अवसर पर तिरपतिया में कांवड़ियों के लिए सेवा आश्रम का शुभारंभ किया। सुल्तानगंज से वैधनाथ धाम रास्ते स्थित इस सेवा आश्रम में श्रद्धालुओं के लिए नाश्ता, भोजन, भजन-कीर्तन, भक्तिगीत और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उद्घाटन अवसर पर महापौर अरुण राय, देवेन्द्र सिंह उर्फ मुन्ना चौधरी, समाजसेवी प्रशांत कुमार, निर्मल राय, प्रभात कुमार सिंह, मनीष कुमार सिंह, पवन राउत और अन्य थे। सेवा कार्य में पूर्व वार्ड पार्षद उमेश प्रसाद सेवादार के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

महापौर अरुण राय ने बताया कि श्रावणी मेला अवधि तक कांवड़ियों की सेवा निरंतर जारी रहेगी।

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