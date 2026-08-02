शिवभक्तों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य : महापौर

शिवभक्तों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य : महापौर
मधुबनी में शिवभक्तों की सेवा का संकल्प लेते हुए, बोल बम सेवा समिति ने श्रावणी मेला के दौरान कांवड़ियों के लिए तिरपतिया में सेवा आश्रम का उद्घाटन किया। इस आश्रम में श्रद्धालुओं के लिए भोजन, भजन-कीर्तन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। महापौर ने बताया कि मेले के दौरान सेवा निरंतर जारी रहेगी।
मधुबनी, निज संवाददाता। शिवभक्तों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य के संकल्प के साथ मधुबनी बोल बम सेवा समिति ने श्रावणी मेला के अवसर पर तिरपतिया में कांवड़ियों के लिए सेवा आश्रम का शुभारंभ किया। सुल्तानगंज से वैधनाथ धाम रास्ते स्थित इस सेवा आश्रम में श्रद्धालुओं के लिए नाश्ता, भोजन, भजन-कीर्तन, भक्तिगीत और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उद्घाटन अवसर पर महापौर अरुण राय, देवेन्द्र सिंह उर्फ मुन्ना चौधरी, समाजसेवी प्रशांत कुमार, निर्मल राय, प्रभात कुमार सिंह, मनीष कुमार सिंह, पवन राउत और अन्य थे। सेवा कार्य में पूर्व वार्ड पार्षद उमेश प्रसाद सेवादार के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
महापौर अरुण राय ने बताया कि श्रावणी मेला अवधि तक कांवड़ियों की सेवा निरंतर जारी रहेगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें