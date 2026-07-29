अपराधियों को दबोचने में प्रशासन विफल: भाकपा

मधुबनी। भाकपा (मार्क्सवादी) रहिका अंचल कमिटि के सदस्य, खरौआ शाखा के सचिव भागवत यादव (65 वर्ष) के हत्यारे को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किये जाने पर चिंता प्रकट किया है। सीपीआईएम के बिहार राज्य सचिव ललन चौधरी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार में अपराध का बोलबाला है, माकपा के सिपाही संघर्ष करते रहेंगे। भागवत यादव की शहादत बेकार नहीं जाएगी। उनके अधूरे कामों को पूरा करेंगे। माकपा के जिला सचिव मनोज कुमार यादव ने दुख जताते हुए कहा कि भागवत यादव गरीबों के मसीहा थे,जीवन भर गरीबों के मान सम्मान, जमीन के लिए संघर्ष करते रहे। माकपा जिला सचिव मंडल सदस्य दिलीप झा ने कहा कि भागवत यादव लाल झंडा के सिपाही थे, अपने पुरे जीवन शोषित पीड़ित के लिए लड़ते रहे।