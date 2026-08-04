हत्याकांड में नामजद सलीम पुलिस रिमांड पर, पूछताछ में जुटी टीम
मधुबन के उर्स मेले में झूले पर चढ़ने के विवाद के चलते शाहफहद खां की हत्या के मामले में अभियुक्त मोहम्मद सलीम ने न्यायालय में समर्पण किया। मधुबन पुलिस ने उसे 24 घंटे के रिमांड पर लिया है, जिससे मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों का पता चलने की उम्मीद है। मामले में कुल छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मधुबन,एसं। उर्स मेले के झूले पर चढ़ने के विवाद में हुए चर्चित शाहफहद खां हत्याकांड में नामजद अभियुक्त मोहम्मद सलीम के न्यायालय में समर्पण करने के बाद मधुबन पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए 24 घंटे की पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान घटना से जुड़े अहम तथ्यों, साजिश और अन्य पहलुओं का खुलासा हो सकेगा। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार पाण्डेय ने बताया कि इस मामले में कुल छह लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इनमें से पांच आरोपी पहले से जेल में बंद हैं, जबकि कोर्ट में समर्पण के बाद सलीम को रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जा रही है।
10 जून 2026 की रात्रि गुलाब खां गांव में उर्स मेले में शाहफहद खॉ 21 की चाकू गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना को लेकर युवक के पिता शाहने आलम खॉ ने छह लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें