नवविवाहिताओं का सुहाग पर्व मधुश्रावणी तीन अगस्त से, तैयारी शुरू

मुंगेर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नागपंचमी के दिन 3 अगस्त से मिथिलांचल का प्रसिद्ध लोकपर्व मधुश्रावणी शुरू होगा। मुंगेर में भी मैथिल समाज की नवविवाहिताएं मधुश्रावणी धूमधाम से मनातीं हैं। नवविवाहित महिलाओं के सुहाग और अखंड सौभाग्य से जुड़ा यह पर्व 14 से 15 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान नवविवाहिताएं पति की दीर्घायु, सुख-समृद्धि और वैवाहिक जीवन की मंगलकामना के लिए माता गौरी एवं भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करती हैं। इस वर्ष पर्व का समापन 15 अगस्त को पारंपरिक टेमी दागने की रस्म के साथ होगा। पर्व को लेकर मिथिलांचल की नवविवाहिताओं में उत्साह है और तैयारियां शुरू हो गई हैं।

मधुश्रावणी की शुरुआत सावन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी, यानी नागपंचमी से होती है। इसका समापन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होता है। पूरे व्रत के दौरान नवविवाहिताएं बिना नमक का भोजन ग्रहण करती हैं। इस पर्व की एक खास परंपरा यह है कि पूजा-अर्चना में पुरोहित की भूमिका भी महिलाएं ही निभाती हैं। पहले और अंतिम दिन विशेष पूजा एवं विस्तृत अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। व्रत के दौरान नाग देवता, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही पारंपरिक लोकगीतों का गायन भी होता है, जो इस पर्व की सांस्कृतिक पहचान माने जाते हैं। शुरुआती दो दिनों तक व्रतियों को नाग देवता की कथा सुनाई जाती है, जबकि अन्य दिनों में सावित्री-सत्यवान, शिव-पार्वती तथा राम-सीता की कथाओं का श्रवण कराया जाता है। इन कथाओं के माध्यम से दांपत्य जीवन, निष्ठा और पारिवारिक मूल्यों का संदेश दिया जाता है। मधुश्रावणी की सबसे अनोखी परंपरा यह है कि नवविवाहिता यह व्रत अपने मायके में रहकर करती है, लेकिन भोजन ससुराल से भेजे गए अनाज से ही बनाकर ग्रहण करती है। इसे दोनों परिवारों के बीच प्रेम, विश्वास और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक माना जाता है। इधर, नागपंचमी को लेकर भी जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिरों की साफ-सफाई और पूजा की व्यवस्था की जा रही है। नागपंचमी के दिन श्रद्धालु नाग देवता की पूजा कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि नाग देवता की आराधना से परिवार में सुख-समृद्धि आती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है।