पति की लंबी उम्र की कामना के साथ शुरू हुआ मधुश्रावणी व्रत
भागलपुर में मैथिल समाज का प्रसिद्ध लोकपर्व मधुश्रावणी व्रत सोमवार से शुरू हो गया। यह व्रत नवविवाहित महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जहां वे अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। पूजा में पारंपरिक सामग्री का उपयोग कर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है।
भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मैथिल समाज का प्रसिद्ध लोकपर्व मधुश्रावणी व्रत सोमवार से शुरू हो गया। यह पर्व नवविवाहित महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। विवाह के बाद पहले सावन में नवविवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। महिलाओं ने भगवान शिव, माता पार्वती और नागदेव की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। वहीं पूजा में ससुराल से भेजे गए वस्त्र, लहठी, आभूषण, फूल, दूध, धान के लावा सहित अन्य पूजन सामग्री का उपयोग किया गया। पंडित आनंद झा ने बताया कि सावन कृष्ण पंचमी से शुरू होने वाला यह 13 दिवसीय व्रत 15 अगस्त को संपन्न होगा।
व्रत के दौरान नवविवाहिताएं प्रतिदिन पूजा करती हैं, पारंपरिक लोकगीत गाती हैं और परिवार के बड़े बुजुर्गों से मधुश्रावणी की कथा सुनती है। अंतिम दिन विशेष पूजा और आशीर्वाद के साथ व्रत का समापन किया जाएगा। वहीं, मानिकपुर की नवविवाहिता निशा मिश्रा भी अपने पति रोशन मिश्रा की लंबी उम्र और सुखी दांपत्य जीवन की कामना के लिए मधुश्रावणी व्रत कर रही हैं। उन्होंने बताया कि पूरे विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर भगवान शिव और माता पार्वती से परिवार के सुख-शांति की प्रार्थना की।
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