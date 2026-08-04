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सरस हत्याकांड: सरस के परिजनों से मिले सैंथवार मल्ल महासभा ने पदाधिकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के ग्राम माधोपुर में 9 वर्षीय मासूम सरस सिंह के परिवार से सैंथवार मल्ल महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि समाज न्याय की इस लड़ाई में साथ खड़ा है और प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

सरस हत्याकांड: सरस के परिजनों से मिले सैंथवार मल्ल महासभा ने पदाधिकारी

गोरखपुर। पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के ग्राम माधोपुर में 9 वर्षीय दिवंगत मासूम सरस सिंह के पीड़ित परिवार से सैंथवार मल्ल महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर शोक व्यक्त किया। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैंथवार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शोकाकुल परिवार को सांत्वना देते हुए विश्वास दिलाया कि न्याय की इस लड़ाई में पूरा समाज उनके साथ मजबूती से खड़ा है। साथ ही महासभा ने इस जघन्य एवं अमानवीय हत्या की कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन से दोषियों के विरुद्ध त्वरित, निष्पक्ष एवं कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ई अजय कुमार मल्ल, विश्वजीत सिंह, एसपी सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री जनार्दन सिंह फौजी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भोला सिंह फौजी, राजेश सिंह, सतीश सिंह, रामबदन सिंह, ममता सिंह, महेंद्र मल्ल, वकील सिंह, बबलू सिंह, विदुरमणि सिंह एवं योगेंद्र सिंह उपस्थित रहे।

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