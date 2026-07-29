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मढ़िया घाट के आश्रम पर पहुंचे अफसर, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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श्रावण मास से पहले बाबा पारसरनाथ मढिया घाट पहुंचे अधिकारीमोड में आ गया है। बाबा पारसनाथ मढिया घाट की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम मितौली संत द

मढ़िया घाट के आश्रम पर पहुंचे अफसर, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

मढ़िया घाट-खीरी। श्रावण मास शुरू होने से एक दिन पहले प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। बाबा पारसनाथ मढिया घाट की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम मितौली संत दास पवार और साीओ यादवेन्द्र बुधवार को घाट पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घाटों पर सुरक्षा एवं साफ सफाई को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। श्रावण मास में बाबा पारसरनाथ मढिया घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। दूर-दराज से आने वाले शिव भक्त यहां जलाभिषेक करते हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में कांवड़िए यहां कांवर चढ़ाकर मन्नतें मांगते हैं।

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भीड़ को देखते हुए किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो इसके लिए अधिकारियों ने घाट की साफ-सफाई, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल और सुरक्षा के इंतजामों का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मैगलगंज कोतवाली प्रभारी संजीव सिंह के नेतृत्व में मढिया चौकी प्रभारी रजनीश त्रिपाठी अपने दल बल के साथ मुस्तैद दिखे। अधिकारियों ने कहा कि श्रावण के पूरे महीने घाट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो।

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