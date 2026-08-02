मालवीय जयंती समारोह को लेकर महामना परिवार ने शुरू की तैयारी
महामना परिवार झारखंड द्वारा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती समारोह के सफल आयोजन की तैयारी शुरू की गई है। शनिवार रात ऑनलाइन बैठक में 25 से अधिक सदस्यों ने हिस्सा लिया। 25 दिसंबर को रांची में होने वाले समारोह की तैयारियों पर चर्चा की गई। डॉ. केके गुप्ता और मृत्युंजय मिश्र ने संगठन के लिए सुझाव दिए।
गढ़वा, प्रतिनिधि। महामना परिवार झारखंड के तत्वावधान में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती समारोह के सफल आयोजन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। उसके लिए ऑनलाइन परिवार के सदस्यों की बैठक शनिवार रात को हुई। बैठक में झारखंड के विभिन्न जिलों से महामना परिवार के 25 से अधिक सदस्यों ने सहभागिता की। उस दौरान अगले 25 दिसंबर को रांची में प्रस्तावित मालवीय जयंती समारोह की तैयारियों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।बैठक में वरिष्ठ सदस्य डॉ. केके गुप्ता ने संगठन की मजबूती के लिए अधिकाधिक सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित करने और डाटा संकलन के माध्यम से सदस्य सूची तैयार करने पर बल दिया।
वहीं मृत्युंजय मिश्र ने आयोजन समिति का शीघ्र गठन कर कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने का सुझाव दिया। महामना परिवार झारखंड के संयोजक डॉ. विमलेंदु कुमार त्रिपाठी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक चेतना का संचार करते हैं। महामना के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनते हैं।
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