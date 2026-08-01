मगध विश्वविद्यालय ने जारी किया खेलकूद का वार्षिक कैलेंडर • अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं के आधार पर होगा अंतर विश्वविद्यालय टीम का चयन बोधगया, निज प

मगध विश्वविद्यालय ने खेलकूद सत्र 2026-27 की गतिविधियों को गति देते हुए शनिवार को वार्षिक खेलकूद कैलेंडर जारी कर दिया। अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रो. प्रमोद कुमार चौधरी की ओर से जारी कैलेंडर में सितंबर से अक्टूबर तक आयोजित होने वाली अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं की तिथियां और आयोजन स्थल निर्धारित किए गए हैं। विभिन्न खेलों के सफल संचालन की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के अंगीभूत व संबद्ध महाविद्यालयों को सौंपी गयी है। खेलकूद प्रभारी डॉ. सुदर्शन राय ने बताया कि सभी महाविद्यालयों को निर्धारित तिथियों पर प्रतियोगिताएं हर हाल में संपन्न कराने का निर्देश दिया गया है। इन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन मगध विश्वविद्यालय की टीम के लिए किया जाएगा, जो अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि समयबद्ध आयोजन से खिलाड़ियों को बेहतर तैयारी और विश्वविद्यालय को मजबूत टीम उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी。

खेल की तिथियां हालांकि विश्वविद्यालय मुख्यालय में आयोजित होने वाली एथलेटिक्स (पुरुष और महिला) प्रतियोगिता की तिथि अलग से घोषित की जाएगी।

इन तिथियों को होंगे खेल जारी कैलेंडर के अनुसार गया कॉलेज गया में 10 सितंबर को कुश्ती (पुरुष व महिला), 16 सितंबर को बैडमिंटन (पुरुष व महिला) और 30 अक्टूबर को क्रिकेट (पुरुष) प्रतियोगिता आयोजित होगी। एस सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद में 18 सितंबर को बास्केटबॉल (पुरुष) और 21 सितंबर को वॉलीबॉल (महिला), जबकि एसडी कॉलेज कलेर में छह अक्टूबर को हैंडबॉल (पुरुष व महिला) और आठ अक्टूबर को मुक्केबाजी (पुरुष व महिला) प्रतियोगिताएं होगी। इसके अलावा एएम कॉलेज गया में दो सितंबर को क्रॉस कंट्री (पुरुष) और तीन अक्टूबर को टेबल टेनिस (पुरुष व महिला), एसएनएस कॉलेज, जहानाबाद में सात सितंबर को वेटलिफ्टिंग व पावरलिफ्टिंग, मिर्जा गालिब कॉलेज गया में आठ सितंबर को फुटबॉल व आरएमडब्ल्यू कॉलेज नवादा में 11 सितंबर को शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

तिथि घोषित होने के बाद ये प्रतियोगिता होंगी एसएस कॉलेज जहानाबाद में खो-खो (पुरुष), राम लखन सिंह यादव कॉलेज औरंगाबाद में कबड्डी (पुरुष), एसएनएस कॉलेज, टिकारी में वॉलीबॉल (पुरुष), किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज औरंगाबाद में खो-खो (महिला), एसएमएसजी कॉलेज, शेरघाटी में तीरंदाजी, जीबीएम कॉलेज गया में कबड्डी (महिला), एसएनएस कॉलेज वारसलीगंज में बॉल बैडमिंटन (महिला), केएलएस कॉलेज नवादा में शतरंज व दाउदनगर कॉलेज में बॉल बैडमिंटन (पुरुष) प्रतियोगिता आयोजित होगी। विश्वविद्यालय मुख्यालय में एथलेटिक्स (पुरुष व महिला) प्रतियोगिता का आयोजन बाद में घोषित तिथि पर कराया जाएगा।

(बोधगया से रविशंकर कुमार की रिपोर्ट)