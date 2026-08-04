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मदरसा अहमदिया जयनगर में प्रबंधन समिति के पुनर्गठन को लेकर आठ को होगी बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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झारखंड अधिविध परिषद, रांची के निर्देशानुसार मदरसा अहमदिया जयनगर में 8 अगस्त को प्रबंधन समिति के पुनर्गठन के लिए बैठक होगी। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस कदम का उद्देश्य मदरसा का संचालन नियमों के अनुसार अधिक प्रभावी बनाना है।

मदरसा अहमदिया जयनगर में प्रबंधन समिति के पुनर्गठन को लेकर आठ को होगी बैठक

जयनगर। झारखंड अधिविध परिषद, रांची के निर्देशानुसार मदरसा अहमदिया जयनगर के सफल, पारदर्शी एवं सुचारू संचालन को लेकर 8 अगस्त को मदरसा परिसर में मदरसा प्रबंधन समिति के पुनर्गठन के लिए बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों, मदरसा से जुड़े लोगों एवं ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई है। मदरसा अहमदिया के प्रधान मौलवी मौलाना अखलास अहमद ने बताया कि झारखंड अधिविध परिषद, रांची से प्राप्त पत्र के आलोक में मदरसा की प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया जाना है, ताकि मदरसा का संचालन नियमों के अनुरूप प्रभावी एवं व्यवस्थित ढंग से किया जा सके।

उन्होंने बताया कि बैठक में बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक, अनुमंडल पदाधिकारी कोडरमा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, राजकीय प्लस टू उच्च विद्यालय जयनगर के प्रधानाध्यापक, मदरसा के मौलवी सहित अन्य संबंधित लोगों को आमंत्रित किया गया है।

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