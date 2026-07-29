प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेशीय महामंत्री बने मदन मोहन
कौंधियारा/करछना,हिसं। मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज, करछना के प्रधानाचार्य मदन मोहन शंखधर को उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का प्रदेशीय महामंत्री (संग
मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज, करछना के प्रधानाचार्य मदन मोहन शंखधर को उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का प्रदेशीय महामंत्री (संगठन) मनोनीत किया गया है। परिषद के अध्यक्ष एवं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य डॉ. हरेन्द्र राय तथा महामंत्री डॉ. सुखपाल तोमर ने उनकी शिक्षा क्षेत्र में दीर्घकालिक सेवाओं, संगठन के प्रति सक्रिय भूमिका और समर्पण को देखते हुए यह दायित्व सौंपा। मनोनयन की सूचना मिलते ही विद्यालय में खुशी का माहौल रहा। शिक्षकों और कर्मचारियों ने शंखधर को बधाई देते हुए उनके नेतृत्व में परिषद के और अधिक सशक्त होने तथा शिक्षा जगत के हित में प्रभावी कार्य होने की उम्मीद जताई।
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