हरमिलाप महाराज का अवतार दिवस मनाया गया
हरिद्वार के 108 श्री मदन मोहन हर मिलाप महाराज का अवतार दिवस सोमवार को वैष्णो देवी मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। भक्तों ने मनोहर भजनों के साथ समारोह का आनंद लिया। पूरे हिंदुस्तान में हर मिलाप मंदिरों में यह दिन मनाया गया और अंत में विशाल भंडारा आयोजित किया गया।
हर मिलाप वैष्णो देवी मंदिर मे सोमवार को 108 श्री मदन मोहन हर मिलाप महाराज हरिद्वार का अवतार दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में हम हो गए सतगुरु प्यारे के ,आओ गुरुदेव तेरा भवन सजाया है जैसे भजनो से पूरा मंदिर भक्तिमय में हो गया। मिशन के प्रचारक प्रवीण सेठी ने बताया कि श्री हर मिलाप मिशन के परमअध्यक्ष108 श्री मदन मोहन हर मिलाप महाराज का अवतार दिवस पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी हर मिलाप मंदिर है वहां मनाया गया है। हापुड़ की संकीर्तन मंडलीया भजन गायक कंचन तिवारी राजीव बाटला विक्की शर्मा जगदीश माकन ने संकीर्तन करके सबको खूब नचाया, जिससे पूरा पंडाल गुरु भक्ति में मगन हो गया।
मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया। कार्यक्रम के पश्चायत विशाल भंडारा आयोजित किया गया। इस मौके पर किशोरी सेठी, प्रीतम सेठी, पुनीत अरोड़ा, उषा मुटनेजा, सरिता, तृषा सेठी, संयम सेठी, ऋचा, मिनी,कंचन आदि उपस्थित रहे।------------
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें