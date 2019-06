मदन लाल सैनी का अंतिम संस्कार आज, CM अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने दी श्रद्धांजलि

राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी का आज शाम 4 बजे सीकर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। 75 वर्षिया मदन लाल सैनी ने सोमवार शाम दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई नेताओं ने मंगलवार सुबह जयपुर के भाजपा कार्यालय में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की।

Rajasthan: CM Ashok Gehlot, former CM Vasundhara Raje, Union Minister Gajendra Singh Shekhawat and others pay last respects to Rajasthan BJP President, Madan Lal Saini, at BJP office in Jaipur. He passed away at AIIMS Delhi yesterday. pic.twitter.com/htLOHdOJPC