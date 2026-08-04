अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा श्यामा गौरव ग्रंथ

दरभंगा। मां श्यामा गौरव ग्रंथ अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा। इसमें देश-विदेश के प्रख्यात विद्वानों से भी सहयोग लिए जायेंगे। ये बातें लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में आयोजित मां श्यामा गौरव ग्रंथ प्रकाशन समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. मित्रनाथ झा ने कही। ग्रंथ के प्रधान संपादक डॉ. अमलेंदु शेखर पाठक ने प्रस्थावित ग्रंथ की उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। डॉ. पाठक ने कहा कि मां श्यामा के साथ-साथ मिथिला के अन्य प्रमुख शक्तिपीठों से संबद्ध विस्तृत आलेख इस ग्रंथ की शोभा बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने प्रकाशन के प्रथम चरण में विद्वानों व प्रस्तावित विषयों की सूची तैयार किए जाने पर बल दिया।

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विवि के पीजी साहित्य विभागाध्यक्ष तथा इस ग्रंथ के सह संपादक डॉ. संतोष कुमार पासवान ने संस्कृत विवि मुख्यालय तथा कॉलेजों में कार्यरत संबद्ध विद्वानों से आलेख लेने की जिम्मेदारी ली। श्यामा गौरव ग्रंथ प्रकाशन समिति के अध्यक्ष प्रो. जयशंकर झा ने कहा कि यह गौरव ग्रंथ न केवल मिथिला अपितु राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पठनीयता व गुणवत्ता की दृष्टि मील का पत्थर साबित होगा। श्यामा भक्त वीरेंद्र पासवान ने इस गौरव ग्रंथ का लोकार्पण राष्ट्रपति से कराए जाने का सुझाव दिया। आचार्य डॉ. सोमेश्वर नाथ झा दधीचि के वैदिक ध्वनि से प्रारंभ हुए इस बैठक का संचालन गौरव ग्रंथ के संयोजक उज्ज्वल कुमार ने किया। मौके पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर रमाधर झा ‘रमन’, भगवान पासवान, राधारमण झा, विवेक कश्यप, नवल कुमार, सौरभ कुमार आदि मौजूद थे।