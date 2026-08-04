Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा श्यामा गौरव ग्रंथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

दरभंगा में लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में मां श्यामा गौरव ग्रंथ के प्रकाशन समिति की बैठक हुई। डॉ. मित्रनाथ झा ने कहा कि ग्रंथ अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा और इसमें विद्वानों का सहयोग लिया जाएगा। ग्रंथ की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। ग्रंथ का लोकार्पण राष्ट्रपति द्वारा कराने का सुझाव भी दिया गया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा श्यामा गौरव ग्रंथ

दरभंगा। मां श्यामा गौरव ग्रंथ अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा। इसमें देश-विदेश के प्रख्यात विद्वानों से भी सहयोग लिए जायेंगे। ये बातें लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में आयोजित मां श्यामा गौरव ग्रंथ प्रकाशन समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. मित्रनाथ झा ने कही। ग्रंथ के प्रधान संपादक डॉ. अमलेंदु शेखर पाठक ने प्रस्थावित ग्रंथ की उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। डॉ. पाठक ने कहा कि मां श्यामा के साथ-साथ मिथिला के अन्य प्रमुख शक्तिपीठों से संबद्ध विस्तृत आलेख इस ग्रंथ की शोभा बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने प्रकाशन के प्रथम चरण में विद्वानों व प्रस्तावित विषयों की सूची तैयार किए जाने पर बल दिया।

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विवि के पीजी साहित्य विभागाध्यक्ष तथा इस ग्रंथ के सह संपादक डॉ. संतोष कुमार पासवान ने संस्कृत विवि मुख्यालय तथा कॉलेजों में कार्यरत संबद्ध विद्वानों से आलेख लेने की जिम्मेदारी ली। श्यामा गौरव ग्रंथ प्रकाशन समिति के अध्यक्ष प्रो. जयशंकर झा ने कहा कि यह गौरव ग्रंथ न केवल मिथिला अपितु राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पठनीयता व गुणवत्ता की दृष्टि मील का पत्थर साबित होगा। श्यामा भक्त वीरेंद्र पासवान ने इस गौरव ग्रंथ का लोकार्पण राष्ट्रपति से कराए जाने का सुझाव दिया। आचार्य डॉ. सोमेश्वर नाथ झा दधीचि के वैदिक ध्वनि से प्रारंभ हुए इस बैठक का संचालन गौरव ग्रंथ के संयोजक उज्ज्वल कुमार ने किया। मौके पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर रमाधर झा ‘रमन’, भगवान पासवान, राधारमण झा, विवेक कश्यप, नवल कुमार, सौरभ कुमार आदि मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Darbhanga News Darbhanga Latest News Publication
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।