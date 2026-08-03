भगवानपुर में सायन कुणाल का हुआ अभिनंदन

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। भगवानपुर नंदपुरी स्थित मां जगदम्बा मंदिर प्रांगण में रविवार को मां जगदम्बा पुत्र सेवा दल ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य सायन कुणाल का स्वागत किया। कार्यक्रम में संगठन के सेवा, समर्पण एवं संगठनात्मक एकता के संकल्प को दोहराते हुए उपस्थित सभी सदस्यों ने समाज एवं सनातन धर्म की सेवा के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में भूपेंद्र, दीप आदित्य, मृणाल समदर्शी, पवन सर्राफ, ऋतिक गुप्ता, आदित्य कुमार आदि थे।