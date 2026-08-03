Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भगवानपुर में सायन कुणाल का हुआ अभिनंदन

By Sanjay Kumar Singh
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

भगवानपुर नंदपुरी स्थित मां जगदम्बा मंदिर में मां जगदम्बा पुत्र सेवा दल ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य सायन कुणाल का स्वागत किया। उपस्थित सदस्यों ने समाज और सनातन धर्म की सेवा के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में कई अन्य लोग भी मौजूद थे।

भगवानपुर में सायन कुणाल का हुआ अभिनंदन

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। भगवानपुर नंदपुरी स्थित मां जगदम्बा मंदिर प्रांगण में रविवार को मां जगदम्बा पुत्र सेवा दल ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य सायन कुणाल का स्वागत किया। कार्यक्रम में संगठन के सेवा, समर्पण एवं संगठनात्मक एकता के संकल्प को दोहराते हुए उपस्थित सभी सदस्यों ने समाज एवं सनातन धर्म की सेवा के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में भूपेंद्र, दीप आदित्य, मृणाल समदर्शी, पवन सर्राफ, ऋतिक गुप्ता, आदित्य कुमार आदि थे।

Sanjay Kumar Singh

लेखक के बारे में

Sanjay Kumar Singh
Muzaffarpur Latest News Bihar Muzaffarpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।