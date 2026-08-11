लंपी: 14 गांव में अफसरों ने गोवंशों को कराया आईसोलेट

बिजनौर में लंपी बीमारी को लेकर किसान चिंतित हैं। पशुपालन विभाग ने 14 गांवों में गोवंशों को आईसोलेट किया है। यहां रिंग फॉर्म वैक्सीनेशन चल रहा है और यूपी-उत्तराखंड बॉर्डर के गांवों में प्राथमिकता दी जा रही है। कुल 96 हजार वैक्सीन मंगाई गई हैं।

बिजनौर। गोवंशों में जानलेवा बीमारी लंपी को लेकर किसान सहमे हैं तो वहीं पशुपालन विभाग के अधिकारी भी बचाव के लिए वैक्सीनेशन करा रहे हैं। जिले के 14 गांव में लंपी के संदेह में गोवंशों को आईसोलेट कराया गया है। इन गांवों के चारों तरफ लंपी से बचाव के लिए रिंग फॉर्म वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। जिले में लंपी से पशुओं को बचाने के लिए पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने शासन से डिमांड कर 96 हजार वैक्सीन मंगाई है। भाकियू अराजनीतिक संगठन का भी वैक्सीनेशन मंगाने में सहयोग रहा है। वर्तमान में लंपी के केस बढ़ रहे हैं। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने भी 14 गांव में लंपी के संदेह में गोवंशों को आईसोलेट कराया है और इन villages के चारों तरफ गोवंशों को बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीनेशन शुरू करा दिया है。

यूपी- उत्तराखंड बॉर्डर के गांवों के 10 किलोमीटर के एरिये में वैक्सीनेशन को दी जा रही प्राथमिकता यूपी उत्तराखंड बॉर्डर के गांवों में वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जा रही है। बॉर्डर के 10 किलोमीटर के गांवों में वैक्सीनेशन कराया जा रहा है ताकि उत्तराखंड से कोई भी लंपी का केस यूपी के गांवों में न आ जाए। प्राथमिकता पर इन गांवों में वैक्सीनेशन कराया जा रहा है।

शासन से की गई वैक्सीन की मांग जिले में अब तक करीब 96 हजार वैक्सीन आई है जबकि जिले में करीब 2 लाख 32 हजार गोवंश है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शासन स्तर से और अधिक वैक्सीन की डिमांड की गई है। जल्द ही वैक्सीन आने की उम्मीद है।

वर्जन------- शासन से वैक्सीन की डिमांड की गई है। 14 गांवों में लंपी के संदेह में गोवंशों को आईसोलेट कराया गया है। इन गावों के चारों तरफ रिंग फॉर्म वैक्सीनेशन कराया जा रहा है साथ ही यूपी उत्तराखंड बॉर्डर के 10 किलोमीटर के एरिये के गांवों में प्राथमिकता पर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। लंपी के बचाव को लेकर किसानों को जागरुक किया जा रहा है।

डा. लोकेश अग्रवाल, सीवीओ बिजनौर