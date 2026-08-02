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लंपी बीमारी की चपेट में गोवंश, पशुपालन विभाग ने जारी किया अलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत में लंपी स्किन डिजीज के कारण पशुपालकों में चिंता बढ़ गई है। पशुपालन विभाग ने 20 से अधिक संक्रमित पशुओं की पुष्टि की है। इससे पशुओं को बुखार, कमजोरी, और दूध उत्पादन में कमी का सामना करना पड़ सकता है। विभाग ने सतर्कता बरतने और पशुओं को अलग रखने की सलाह दी है।

लंपी बीमारी की चपेट में गोवंश, पशुपालन विभाग ने जारी किया अलर्ट

बागपत। बडौत क्षेत्र के कई गांवों में लंपी स्किन डिजीज (एलएसडी) की दस्तक से पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है। जिसके चलते पशुपालन विभाग ने एडवाइजरी जारी कर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए है। अधिकारियों के अनुसार तीन दिनों भीतर 20 से अधिक पशु लंपी से ग्रसित मिल चुके है। सीवीओ डा. अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि लंपी गंभीर वायरल रोग है। इसमें तेज बुखार, कमजोरी और दूध उत्पादन में अचानक कमी के बाद दो-तीन दिन में शरीर पर बड़ी-बड़ी गांठें पड़ने लगती हैं। संक्रमण बढ़ने पर सूजन, घाव, सांस लेने में परेशानी और वजन कम होने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। गाभिन पशुओं में गर्भपात व दुधारू पशुओं में दूध उत्पादन में कमी भी हो सकती है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार रोग का प्रसार काटने वाले कीड़ों के जरिए होता है। गर्म व नमी के मौसम में संक्रमण बढ़ सकता है। विभाग ने पशु पालकों से प्रभावित पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने और पशु चिकित्सालय से संपर्क की अपील की है। सीवीओ ने बताया कि जो पशु इस बीमारी से ग्रसित मिले है, उन पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं, बचाव के लिए पशु टीकाकरण तेजी से कराया जा रहा है.

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लंपी के लक्षण

पशु को तेज बुखार और कमजोरी आना।

दूध उत्पादन में अचानक कमी होना।

शरीर पर बड़ी-बड़ी गांठें पड़ना।

सिर और गर्दन पर गांठें उभरना।

छाती और पैरों में सूजन दिखाई देना।

गांठों की जगह घाव और छेद बनना।

सांस लेने में परेशानी होना।

पशु का लगातार वजन कम होना।

अत्यधिक कमजोरी से हालत गंभीर होना।

गाभिन पशुओं में गर्भपात की आशंका रहना।

लंपी से बचाव के तरीके

लक्षण दिखने पर तुरंत पशु चिकित्सालय संपर्क करें।

प्रभावित पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें।

बीमार पशु का आवागमन प्रतिबंधित करें।

पशुओं को साफ पानी उपलब्ध कराएं।

सामूहिक चराई के लिए पशुओं को न भेजें।

पशु मेलों और प्रदर्शनियों में न ले जाएं।

मच्छर, मक्खी और किलनी से बचाव करें।

पशु बाड़े में उचित कीटाणुनाशक का छिड़काव करें।

स्वस्थ-बीमार पशुओं का चारा-पानी अलग रखें।

बीमारी से बचाव का उपयुक्त तरीका टीकाकरण है।

कोट-

पशुओं में लंपी बीमारी को लेकर विभाग पूरी तरह सतर्क है। पशुपालकों को पशुओं की निगरानी रखने और किसी तरह के लक्षण दिखने पर तत्काल पशु चिकित्सकों से संपर्क करने की सलाह दी जा रही है। विभाग स्तर से बीमारी की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अभी तक बड़ौत क्षेत्र के गांवों में 20 से अधिक गोवंश लंपी से ग्रसित मिले है। उन पर निगरानी रखी जा रही है। टीकाकरण भी कराया जा रहा है।

डा. अरविंद त्रिपाठी, सीवीओ

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लंपी स्किन डिजीज के लक्षण क्या हैं?
पशु को तेज बुखार और कमजोरी आना, दूध उत्पादन में अचानक कमी होना, शरीर पर बड़ी-बड़ी गांठें पड़ना, सिर और गर्दन पर गांठें उभरना, छाती और पैरों में सूजन दिखाई देना, और सांस लेने में परेशानी होना।
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