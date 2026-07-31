पशुओं में लंपी बीमारी की आहट से विभाग अलर्ट, 72 हजार डोज मंगवाई
जिले में लंपी स्किन डिजीज (एलएसडी) बीमारी के मामले सामने आए हैं। ऊन क्षेत्र में पशुओं में बीमारी की पुष्टि होने पर पशु पालन विभाग ने 72 हजार डोज लखनऊ से मंगाई है। पशुपालकों से अपील की गई है कि लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें, उपचार न करें।
जिले में भी पशुओं में लंपी स्किन डिजीज (एलएसडी) बीमारी ने दस्तक दे दी है। ऊन क्षेत्र के ताना में दो पशुओं में लंपी बीमारी की पुष्टि होने के बाद संक्रामक वायरल बीमारी के प्रकोप का खतरा बढ़ गया है। पशु पालन विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। विभाग ने इस पर अंकुश लगाने के लिए 72 हजार डोज लखनऊ से मंगायी है। पशु चिकित्सालयों और फील्ड कर्मचारियों को गांव-गांव निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पशुपालकों से अपील की गई है कि यदि किसी गाय या भैंस में लंपी बीमारी जैसे लक्षण दिखाई दें तो स्वयं उपचार करने के बजाय तत्काल निकटतम पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचना दें। प्रदेश में विभिन्न जनपदों के पशुओं के साथ ही लंपी सक्रामक वायरल बीमारी शामली जनपद में भी पहुंच गयी । ऊन के ताना में लंपी बीमारी से ग्रस्त पशु मिले है। पशु चिकित्सकों के अनुसार लंपी एक संक्रामक वायरल बीमारी है। यह बीमारी गोवंशीय पशुओं में तेजी से फैलती है। यह बीमारी मच्छर, मक्खी, संक्रमित पशुओं के संपर्क से तेजी से फैल सकती है। समय पर उपचार और संक्रमित पशु को अलग रखने से संक्रमण की श्रृंखला को रोका जा सकता है। विभाग ने पशुपालकों को पशुशालाओं में साफ-सफाई रखने, कीट नियंत्रण करने और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने की सलाह दी है। साथ ही टीकाकरण अभियान पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.
कोट
लंपी बीमारी को लेकर विभाग पूरी तरह सतर्क है। सभी पशु चिकित्सकों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। 72 हजार डोज लखनऊ से मंगा ली गयी है। इससे पहले सहारनपुर से दस हजार डोज मंगायी गई थी। संदिग्ध लक्षण की सूचना तुरंत विभाग को दें और बिना चिकित्सकीय सलाह के उपचार न करें.
सीपी सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
लंपी बीमारी के प्रमुख लक्षण
तेज बुखार आना।
शरीर, गर्दन, पीठ और पैरों पर कठोर गांठें (गिल्टियां) बनना।
आंख और नाक से पानी या स्राव आना।
दूध उत्पादन में अचानक कमी।
भूख कम लगना और सुस्ती।
पैरों में सूजन तथा चलने में परेशानी।
बचाव के उपाय
संक्रमित पशु को तुरंत अलग रखें।
पशुशाला में नियमित साफ-सफाई और कीटाणुनाशक का छिड़काव करें।
मच्छर, मक्खी और किलनी पर नियंत्रण रखें।
पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं।
संक्रमित पशु के बर्तन और रस्सी अलग रखें।
लक्षण दिखने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें, स्वयं दवा न दें।
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