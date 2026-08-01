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मेट्रो के स्मार्ट गो कार्ड को नहीं बदला तो खत्म हो जाएगी वैधता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ मेट्रो में 'गो स्मार्ट कार्ड' को 'नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड' (एनसीएमसी) से बदलना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि समय पर कार्ड नहीं बदला गया तो गो स्मार्ट कार्ड की वैधता समाप्त होगी। लखनऊ मेट्रो ने पिछले महीने एनसीएमसी कार्ड लॉन्च किया है, जो देश में किसी भी मेट्रो में यात्रा के लिए उपयोगी है।

मेट्रो के स्मार्ट गो कार्ड को नहीं बदला तो खत्म हो जाएगी वैधता

लखनऊ मेट्रो में नियमित सफर करने वाले यात्रियों के लिए 'गो स्मार्ट कार्ड' को नए 'नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड' (एनसीएमसी) से बदलना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर समय रहते कार्ड नहीं बदला गया, तो गो स्मार्ट कार्ड की वैधता समाप्त हो जाएगी और उस पर जमा जमानत राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) भी जब्त कर ली जाएगी। इसके बाद यात्रियों को नए सिरे से एनसीएमसी कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। लखनऊ मेट्रो ने पिछले महीने ही एनसीएमसी कार्ड लांच किया है। इस कार्ड से देश के किसी भी मेट्रो में यात्रा की जा सकती है। मौजूदा समय में लखनऊ मेट्रों में रोजाना औसतन 80 हजार यात्री हैं, जिसमें से लगभग 40 हजार गो स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। शेष रोजाना टिकट लेकर यात्रा करने वाले हैं। मेट्रो प्रवक्ता के अनुसार अब तक 3500 ने ही एनसीएमसी कार्ड लिए हैं। आने वाले एक से डेढ़ महीने में स्मार्ट गो कार्ड सहित टिकट के तौर पर लिए जा रहे टोकन सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद मेट्रो में सिर्फ एनसीएमसी कार्ड और क्यूआर कोड वाला प्रिंटेड टिकट ही चलेगा। ऐसे में जिसने स्मार्ट गो कार्ड न बदला उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी。

अभी कार्ड बदलेंगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा-

लखनऊ मेट्रो के अनुसार गो स्मार्ट कार्ड वालों के लिए सुविधा है कि वह लखनऊ मेट्रो के किसी भी स्टेशन के काउंटर पर जाकर बिना कोई पैसा खर्च किए अपने कार्ड को एनसीएमसी कार्ड से बदल सकता है। बदलने के दौरान उसके पंजीकृत मोबाइल फोन पर ओटीपी आएगा, उसके बता कर नया एनसीएमसी कार्ड उसे मिल जाएगा। उसमें मौजूद पैसे भी नए कार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे। निर्धारित अवधि बीतने के बाद गो स्मार्ट कार्ड बदले नहीं जाएंगे। वैधता खत्म हो जाएगी, जमानत राशि भी जब्त हो जाएगी।

सामान्य प्रश्न

क्या लखनऊ मेट्रो में गो स्मार्ट कार्ड को बदलना अनिवार्य है?
हाँ, गो स्मार्ट कार्ड को नए 'नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड' (एनसीएमसी) से बदलना अनिवार्य कर दिया गया है।
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