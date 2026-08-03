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नौ खिलाड़ियों ने नेशनल ताइक्वांडो प्लेयर अवॉर्ड हासिल किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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शहर की शान - लखनऊ में 7वें ताइक्वांडो हॉल ऑफ फेम इंडिया 2026 का

नौ खिलाड़ियों ने नेशनल ताइक्वांडो प्लेयर अवॉर्ड हासिल किया

शहर की शान - लखनऊ में 7वें ताइक्वांडो हॉल ऑफ फेम इंडिया 2026 का आयोजन हुआ

- द स्कूल ऑफ ताइक्वांडो के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया

गाजियाबाद, वंदना। जनपद के नौ खिलाड़ियों ने ताइक्वांडो हॉल ऑफ फेम इंडिया में नेशनल ताइक्वांडो प्लेयर अवॉर्ड हासिल कर नाम रोशन किया। लखनऊ के एलोरा होटल, लालबाग में दो अगस्त को सातवें ताइक्वांडो हॉल ऑफ फेम इंडिया 2026 का आयोजन किया गया। इसमें नौ खिलाड़ियों ने पुरस्कार हासिल कर जिले को गौरवान्वित किया।

खिलाड़ियों का प्रदर्शन

ये नौ खिलाड़ी द स्कूल ऑफ ताइक्वांडो में प्रशिक्षण लेते हैं। इन सभी खिलाड़ियों ने कोच मालविका सिंह के मार्गदर्शन में यह सम्मान प्राप्त किया। इसमें चिराग भाटी, सनी सिंह, सृष्टि सिंह, नैतिक भाटी, ओम वत्स, आयुष शर्मा, अंशिका शर्मा, आशीष और आदित्य भाटी शामिल रहे। इन सभी खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं, जिसकी वजह से इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर गाजियाबाद ताइक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव नरेश सिंह ने कोच मालविका सिंह और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह सम्मान खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास का परिणाम है।

प्रतियोगिताओं में उपलब्धियाँ

खिलाड़ियों की इन प्रतियोगिताओं में उपलब्धि रही है:

अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। इसमें सीनियर बालक वर्ग में आयुष शर्मा राष्ट्रीय और अंतर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीत चुके हैं। ओम वत्स सीनियर बालक वर्ग में राष्ट्रीय पदक विजेता हैं। अंशिका शर्मा जूनियर बालिका वर्ग में अस्मिता खेलो इंडिया, राष्ट्रीय प्रतियोगिता और ओपन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीत चुकी हैं। वहीं चिराग भाटी जूनियर बालक वर्ग में राष्ट्रीय पदक हासिल कर चुके हैं।

राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता

राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने चार पदक जीते

- मेरठ में यूपी स्टेट यूनाइटेड शोतोकान कराटे प्रतियोगिता आयोजित हुई

गाजियाबाद, संवाददाता। जनपद के चार खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक हासिल किये। मेरठ के राजवंश भवन में छठीं यूपी स्टेट यूनाइटेड शोतोकान कराटे प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया गया। इसमें तीन खिलाड़ियों ने स्वर्ण और एक खिलाड़ी ने रजत पदक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया।

कराटे में प्रदर्शन

ये सभी खिलाड़ी हिंडन कराटे अकादमी में अभ्यास करते हैं। इसमें सब-जूनियर बालक वर्ग में कार्तिकेय शर्मा और रुद्राक्ष तोमर ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं सब-जूनियर बालिका वर्ग में काव्या सिंह ने स्वर्ण और रिद्धिमा ने रजत पदक पर कब्जा किया। अकादमी के निदेशक सचिन त्यागी और प्रशिक्षक आदेश शर्मा ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जनपद और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।

सामान्य प्रश्न

ताइक्वांडो हॉल ऑफ फेम इंडिया में कितने खिलाड़ियों ने पुरस्कार हासिल किया?
गाजियाबाद के नौ खिलाड़ियों ने ताइक्वांडो हॉल ऑफ फेम इंडिया में पुरस्कार हासिल किया।

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