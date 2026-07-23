23वें दिन साइबर ठगी के तीसरे कॉल सेंटर का भंडाफोड़, अबतक 168 जालसाज पकड़े गए

किरायेदारों और निजी कंपनी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन न होने से लखनऊ में ठगी के अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर की समस्या बढ़ गई है। हाल ही में साइबर हाइट्स में एक और कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया और 35 कॉल टेकर्स को हिरासत में लिया, जो अमेरिकियों से ठगी कर रहे थे।

किरायेदारों, निजी कंपनी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन न होने के कारण लखनऊ भी जामताड़ा बन गया है। इसका ताजा प्रमाण 23वें दिन साइबर हाइट्स में पकड़ा गया ठगी का तीसरा कॉल सेंटर है। विभूतिखंड पुलिस और डीसीपी की क्राइम टीम ने बुधवार देर रात साइबर हाइट्स के चौथे तल पर छापेमारी कर ठगी के एक और अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। यहां भी अमेरिकी नागिरकों को ही निशाना बनाकर उनसे ठगी की जा रही थी। पुलिस ने काल सेंटर के इंडिया हेड सूरज त्रिपाठी उसके मामा राहुल त्रिपाठी और फुफेरे भाई विवेक पांडेय समेत चार को गिरफ्तार किया है। 35 कॉल टेकर को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने एक जुलाई से अबतक विभिन्न इलाकों में चल रहे साइबर ठगी के तीन काल सेंटर का राजफाश कर 168 जालसाजों को पकड़ा है।

छह माह में अमेरिकियों से ठगे सौ करोड़ से ज्यादा : पुलिस उपायुक्त पूर्वी डॉ. दीक्षा शर्मा के मुताबिक जालसाजों ने करीब छह माह पूर्व साइबर हाइट्स के चौथे तल फ्लैट लेकर ठगी का काल सेंटर शुरू किया था। गिरोह अमेरिकयों को डिजिटल अरेस्ट कर अथवा एप्पल कंपनी की फर्जी वेबसाइट बनाकर खुद को कस्टमर केयर अधिकारी बताकर जाल में फंसाते थे। उन्हें जेल भेजने की धमकी देते। डरा धमकाकर नागरिकता रद्द करने का झांसा देते थे। कोर्ट के फर्जी गिरफ्तारी वारंट भेजते। कभी खुद को अमेरिकी एजेंसी का अधिकारी बताते थे। इस तरह गिरोह का एक काल टेकर अमेरिकन वृद्ध को जाल में फंसाकर प्रति दिन करीब पांच हजार डॉलर की ठगी करता था। इस तरह गिरोह के लोग छह माह में करीब 100 करोड़ से अधिक की ठगी कर चुके थे।

रात तीन बजे पुलिस ने की छापेमारी : डीसीपी पूर्वी के मुताबिक बुधवार रात इंस्पेक्टर विभूतिखंड उपेंद्र सिंह जलवा बार के सामने वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस बीच मुखबिर की सूचना पर साइबर हाइट बिल्डिंग के चौथे तल पर पुलिस टीम पहुंची। फ्लैट नंबर 420 ए में फर्जी कॉल सेंटर के संचालन हो रहा था। 35 कर्मचारी काम कर रहे थे। इसके अलावा मास्टरमाइंड सूरज उसका मामा और फुफेरा भाई मिला। पूरी इमारत की घेराबंदी कर ली गई। लॉपटैप और इलेक्ट्रानिक गैजेट्स की चेकिंग की गई। उसमें ठगी के साक्ष्य मिले। कई अमेरिकी लाइन पर थे। गिरोह अमेरिका में बैठे एजेंट की मदद से ठगी करता था। डीसीपी ने बताया कि पकड़े गए कर्मचारी उत्तराखंड, नेपाल, मुंबई, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। प्राथमिक पूछताछ में कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें ठगी के बारे में जानकारी नहीं थी। कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। साक्ष्य मिलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

यह हुए गिरफ्तार : - मास्टरमाइंड सूरज त्रिपाठी, निवासी प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी देवासर इलाके के संग्रामगंज गांव। (काल सेंटर संचालक)

- राहुल त्रिपाठी (मास्टरमाइंड का मामा) टेलीकॉलर की भर्ती का काम देखता था।

- विवेक पांडेय (मास्टरमाइंड का फुफेरा भाई) डायलर और कर्मचारी प्रबंधन का काम।

- आकाश अरुण दत्ता उर्फ रिक्की, निवासी महाराष्ट्र मुंबई वेस्ट के नाला सुपरा। (फर्जी वेबसाइट बनाने का काम करता था)

बरामदगी : फर्जी कॉल सेंटर से पुलिस ने 31 लैपटॉप, 32 माउस, 14 मोबाइल फोन, 35 लैपटॉप चार्जर और हेडफोन, 18 लाख रुपये नकद, सरगना सूरज की कार, फर्जी एप्पल कस्टमर सपोर्ट वेबसाइट, यूआरएल व सर्च हिस्ट्री की प्रिंटआउट शीट और दो राऊटर बरामद किए हैं। सभी इलेक्ट्रानिक गैजेट्स बरामद कर साइबर क्राइम सेल उसका डेटा खंगाल रही है।

गूगल पर एप्पल कस्टर सपोर्ट की फर्जी आईडी बनाकर कराते थे बूस्ट : डीसीपी के मुताबिक मास्टरमाइंड से पूछताछ में पता चला कि उसने गूगल पर आकाश की मदद से एप्पल कस्टमर सपोर्ट के नाम से फर्जी आईडी बना रखी थी। उसमें कस्टर केयर का नंबर भी दे रखा था। उस नंबर और आईडी को कर्मचारियों से बूस्ट कराते थे। अमेरिका में अधिकतर लोग एप्पल के इलेक्ट्रानिक गैजेट्स का प्रयोग करते थे। जब वह गूगल पर कस्टर सपोर्ट के लिए सर्च करते तो उसमें बूस्ट होने के कारण फर्जी वेबसाइड और नंबर ऊपर आ जाता। जाल में फंसा व्यक्ति उसी पर फोन करता था। फोन सीधे इंटरनेट कॉलिंग वीओआईपी सिस्टम के जरिए कस्टमर केयर आता था। यहां डायलर टीम प्रमुख विवेक अमेरिकन का डेटा सत्यापित करता। इसके बाद उसे धमकाता और रकम गिफ्ट बाउचर, क्रिप्टो में लेता था।

व्हाट्सएप पर फर्जी अरेस्ट वारंट भेजते और खुद को एफटीसी का अधिकारी बताकर धमकाते थे : एसीपी विभूतिखंड सौम्या पांडेय के मुताबिक जब अमेरिकी जालसाजों को ठगी की रकम देने से मना करते तो उनका पहचानपत्र गैर कानूनी कार्यों में प्रयोग होने की बात कहकर धमकाते। खुद को फेडरल ट्रेड कमीशन (एफटीसी) का अधिकारी बताकर जाल में फंसे अमेरिकी की नागरिकता रद्द करने की धमकी देते थे। फिर व्हाट्सएप नंबर अमेरिकी कोर्ट का फर्जी अरेस्ट वारंट भेजते थे। एफटीसी अधिकारी का फर्जी पहचानपत्र भेजकर भी धमकाते थे। इसके बाद जाल में फंसा अमेरिकी डर जाता और रकम जालसाजों के बताए एजेंटों को दे देता था।

एजेंट की मदद से मंगाते थे जेवर, हवाला के जरिए रुपये : जालसाज सूरज ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि जो अमेरिकी गिफ्ट कार्ड खरीदने बाजार नहीं जा सकते थे। वह उनसे जेवर देने की डिमांड करता। गिरोह अमेरिका में बैठे अपने एजेंटों को उनके घर भेजकर सोने-चांदी के गहने मंगवा लेता था। इसके बाद उनकी बिक्री वहीं पर कराकर गिफ्ट कार्ड अथवा क्रिप्टों में रकम मंगवाते थे। गिरोह अहमदाबाद और अमेरिका से हवाला के जरिए भी रुपये मंगाता था। गिरोह कर्मचारियों को कैश में वेतन देता था। रुपयों के लेन-देन में बैंक खाते अथवा यूपीआई आदि का प्रयोग नहीं करते थे।

यहां पकड़े गए काल सेंटर : एक जुलाई : समिट बिल्डिंग में चल रहे अंतरराष्ट्रीय ठगी से 119 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में इंडिया हेड समेत तीन और पश्चिम बंगाल से पकड़े गए।

17 जुलाई : ओमैक्स रेसीडेंसी दो से अंतरराष्ट्रीय ठगी के काल सेंटर से सात लोगों को गिरफ्तार किया गया।

23 जुलाई : साइबर हाइट्स में चौथे तल पर छापेमारी कर अंतराष्ट्रीय काल सेंटर से चार गिरफ्तार, 35 हिरासत में।