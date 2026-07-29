एलयू में दीक्षोत्सव का समापन, भाषण में अनमोल और निबंध में प्रेमप्रकाश अव्वल

लखनऊ, संवाददाता। लखनऊ विश्वविद्यालय के 69वें दीक्षांत समारोह से पूर्व आयोजित दीक्षोत्सव सप्ताह का समापन बुधवार को हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। मालवीय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विभाग की ओर से आयोजित भाषण, निबंध और काव्य पाठ प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। विभागाध्यक्ष प्रो. पवन अग्रवाल ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति और रचनात्मक क्षमता को नई दिशा देती हैं। अध्यक्षता कला संकाय के अधिष्ठाता प्रो. अरविंद मोहन ने की। उन्होंने कहा कि सभ्यताएं समय के साथ बदलती रहती हैं और उनके निर्माण में छात्रों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है।विशिष्ट

अतिथि व संस्कृति निदेशक प्रो. अंचल श्रीवास्तव ने कहा कि हिंदी विभाग विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों को निरंतर समृद्ध कर रहा है और ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में सहायक हैं। भाषण प्रतियोगिता का विषय हिंदी: लोकल से ग्लोबल था, जिसमें अनमोल तिवारी ने प्रथम, कलणि विहंगा ने द्वितीय, आशना चौरसिया ने तृतीय और सौम्या अवस्थी ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं, भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था कैसे बना विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में प्रेम प्रकाश मिश्रा ने प्रथम, शुभम त्रिवेदी ने द्वितीय, आकाश कुमार प्रजापति ने तृतीय और अनमोल तिवारी ने सांत्वना पुरस्कार हासिल किया। संचालन प्रो. अलका पांडेय और धन्यवाद ज्ञापन प्रो. योगेंद्र प्रताप सिंह ने दिया। प्रो. हिमांशु सेन, प्रो. श्रुति, प्रो. ममता तिवारी, डॉ. सेंथिल कुमार, डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, डॉ. सीमा यादव सहित विभाग के शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।