लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी किया बीएससी मैथ्स का पहला सीट आवंटन
लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्नातक (यूजी) सत्र 2026-27 में बीएससी (मैथ्स) पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग के तहत प्रथम सीट आवंटन की घोषणा की है। मेरिट के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं और अभ्यर्थियों को 2 अगस्त तक सीट कन्फर्मेशन शुल्क जमा करना होगा। अन्य पाठ्यक्रमों की मेरिट सूची भी जारी की गई है।
लखनऊ, कार्यालय संवाददाता लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्नातक (यूजी) सत्र 2026-27 में बीएससी (मैथ्स) पाठ्यक्रम के ऑनलाइन काउंसिलिंग के तहत प्रथम सीट आवंटन जारी कर दिया है। मेरिट के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं। जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हुई है, उन्हें 2 अगस्त की रात 12 बजे तक ऑनलाइन सीट कन्फर्मेशन फीस जमा करनी होगी। निर्धारित समय सीमा में शुल्क जमा नहीं करने पर आवंटित सीट पर दावा समाप्त हो सकता है।
एमए अर्थशास्त्र और एमएससी बॉटनी की मेरिट जारी
लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर (पीजी) प्रवेश सत्र 2026-27 के तहत तीन पाठ्यक्रमों की प्रोविजनल कंप्लीट मेरिट सूची जारी कर दी है। विश्वविद्यालय के प्रवेश समन्वयक प्रो. अनित्य गौरव ने शनिवार को जारी नोटिस में बताया कि एमए इकोनॉमिक्स, एमए पॉलिटिकल साइंस और एमएससी बॉटनी की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट घोषित कर दी गई है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय-समय पर जारी होने वाली प्रवेश प्रक्रिया और काउंसिलिंग संबंधी सूचनाओं पर नजर बनाए रखने की अपील की है।
बीकॉम आनर्स की पांचवी सीट आवंटन
लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्नातक (यूजी) सत्र 2026-27 की ऑनलाइन काउंसिलिंग के तहत विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सीट आवंटन का परिणाम शनिवार को जारी कर दिया। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार बीएससी एग्रीकल्चर, बीवीए/बीएफए, डीफार्मा के तीसरा, पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी, बीबीए और बीसीए के लिए चौथा तथा बीकॉम (ऑनर्स), बीकॉम (एनईपी) और बीवोक के लिए पांचवां सीट आवंटन घोषित किया गया है। अभ्यर्थी अपना आवंटन विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर आवेदन फॉर्म नंबर की सहायता से लॉगिन कर देख सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हुई है, उन्हें 2 अगस्त की रात 12 बजे तक ऑनलाइन सीट कन्फर्मेशन शुल्क जमा करना होगा।
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