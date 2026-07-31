खेल--द्वितीय लखनऊ जिला पिकलबॉल चैंपियनशिप आज से
द्वितीय लखनऊ जिला पिकलबॉल चैंपियनशिप 1-2 अगस्त को पिकल डोम, चिनहट, लखनऊ में आयोजित होगी। लखनऊ और आस-पास के जिलों के लगभग 200 खिलाड़ी सभी आयु वर्गों में भाग लेंगे। आयोजन सचिव रणवीर सिंह के अनुसार, चैंपियनशिप में अंडर-19, अंडर-23, 23 वर्ष से अधिक और वेटरंस आयु वर्ग शामिल होंगे।
लखनऊ, संवाददाता। द्वितीय लखनऊ जिला पिकलबॉल चैंपियनशिप एक और दो अगस्त को पिकल डोम, चिनहट, लखनऊ में आयोजित की जायेगी। लखनऊ पिकलबॉल एसोसिएशन एवं उत्तर प्रदेश पिकलबॉल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाली दो दिवसीय चैंपियनशिप में लखनऊ और आस-पास जिलों के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। आयोजन सचिव रणवीर सिंह ने बताया कि इस चैंपियनशिप में लगभग 200 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। चैंपियनशिप में चार आयु वर्ग निर्धारित किए गए हैं। इनमें अंडर-19, अंडर-23, 23 वर्ष से अधिक और वेटरंस 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे।
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