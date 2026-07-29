फ्लिपकार्ट पर रिटर्न के नाम पर उड़ाए 2.68 लाख
लखनऊ में एल्डिको सौभाग्यम अपार्टमेंट के निवासी सचिन सक्सेना ऑनलाइन ठगी के शिकार हो गए। उन्होंने फ्लिपकार्ट पर एक खराब उत्पाद रिटर्न करने के लिए अनुरोध किया, जिसके बाद जालसाज ने वीडियो कॉल के जरिए धोखा दिया और उनके क्रेडिट कार्ड से 2,68,690 रुपये निकाल लिए। सचिन ने साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है।
लखनऊ, संवाददाता। पीजीआई क्षेत्र के वृंदावन योजना स्थित एल्डिको सौभाग्यम अपार्टमेंट निवासी सचिन सक्सेना ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए।पीड़ित ने शनिवार को फ्लिपकार्ट से मंगाया गया खराब उत्पाद रिटर्न करने के लिए ऐप पर अनुरोध किया था। कुछ देर बाद खुद को फ्लिपकार्ट का कर्मचारी बताने वाले व्यक्ति ने फोन कर वीडियो कॉल पर सामान दिखाने को कहा। वीडियो कॉल के दौरान जालसाज ने रिफंड और शिकायत दर्ज कराने का झांसा देकर प्रक्रिया कराई। इसके बाद पीड़ित के दो क्रेडिट कार्ड से कई ट्रांजेक्शन में 2,68,690 रुपये निकल गए। ठगी का पता चलते ही सचिन ने राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और मंगलवार को पीजीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस जांच कर रही है।
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