राजधानी लखनऊ में तीन स्थानों पर देखे जा सकेंगे लाइव वायु गुणवत्ता इंडेक्स( एक्यूआई) के आंकड़े

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राजधानी लखनऊ में तीन अलग-अलग स्थानों पर वायु गुणवत्ता इंडेक्स( एक्यूआई) के आंकड़े दर्शाने वाले डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए हैं। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ रवींद्र प्रताप सिंह ने तीनों डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोर्ड के अध्यक्ष ने लखनऊ के व्यस्त हज़रतगंज चौराहे पर लगाए गए डिस्प्ले बोर्ड का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों को बताया कि लखनऊ में वायु गुणवत्ता इंडेक्स के आंकड़े संतोषजनक हैं और इसे बनाये रखने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण ही नही हर तरह के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करेगा।

डा. सिंह ने हज़रतगंज चौराहे के अलावा समता मूलक चौराहे और गोमतीनगर स्थित डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड का भी रिमोट कन्ट्रोल से शुभारंभ किया। इसमें वायु गुणवत्ता इंडेक्स के लाइव आंकड़े और पर्यावरण संबंधी अन्य जानकारी दर्शायी जाएगी। लखनऊ के अलावा वाराणसी में भी दो स्थानों पर ऐसे डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने वायु प्रदूषण नियंत्रण में आम नागरिकों से भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण में सभी का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जाड़ों के मौसम में स्मॉग की समस्या से निबटने के लिए भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कारगर कदम उठाए जाएंगे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में सामान्य नागरिक मौजूद थे।