आम जनता को झटका, 6 रुपये बढ़ी बिना सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत

LPG Gas Cylinder Price: एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बुधवार को बढ़ोतरी हुई है। सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम दिल्ली में 0.28 और मुंबई में 0.29 पैसे बढ़ गए हैं। वहीं, बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली और मुंबई में 6 रुपये बढ़ी है।

Price of LPG cylinder with subsidy increased by Rs 0.28 in Delhi & Rs 0.29 in Mumbai, price of LPG cylinder without subsidy increased by Rs 6 in both Delhi and Mumbai. pic.twitter.com/elf87BM5OW