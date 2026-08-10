घरेलू एलपीजी उपभोक्ता को 16 अगस्त तक ई-केवाईसी कराने का मौका

लक्ष्मीपुर। निज संवाददाता घरेलू ,एलपीजी जो उपभोक्ता ई-केवाईसी नहीं कराए हैं। उसे कंपनी 16 अगस्त तक एक बार फिर ई-केवाईसी कराने का मौका दिया है। केवाइसी नहीं करने पर उपभोक्ता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ई-केवाईसी से चुके उपभोक्ता को व्यवसायिक सिलेंडर लेना पड़ेगा। श्याम इंडेन ग्रामीण वितरक के संचालक संजीव कुमार साह उर्फ बंटी साह ने छुटे उपभोक्ताओं को समय सीमा के अंदर ई-केवाईसी कराने की अपील किया है। कंपनी के अनुसार घरेलू उपभोक्ता अपने मोबाईल फोन के माध्यम से घर बैठे भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। इसके लिए संबंधित गैस कंपनी के आधारिक मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। विशेष परिस्थिति में उपभोक्ता संबंधित गैस एजेंसी जाकर भी इस प्रक्रिया को पूरी कर सकता है。