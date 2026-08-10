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घरेलू एलपीजी उपभोक्ता को 16 अगस्त तक ई-केवाईसी कराने का मौका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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लक्ष्मीपुर। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को 16 अगस्त तक ई-केवाईसी कराने का मौका दिया गया है। केवाईसी न कराने पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उपभोक्ता मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

घरेलू एलपीजी उपभोक्ता को 16 अगस्त तक ई-केवाईसी कराने का मौका

लक्ष्मीपुर। निज संवाददाता घरेलू ,एलपीजी जो उपभोक्ता ई-केवाईसी नहीं कराए हैं। उसे कंपनी 16 अगस्त तक एक बार फिर ई-केवाईसी कराने का मौका दिया है। केवाइसी नहीं करने पर उपभोक्ता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ई-केवाईसी से चुके उपभोक्ता को व्यवसायिक सिलेंडर लेना पड़ेगा। श्याम इंडेन ग्रामीण वितरक के संचालक संजीव कुमार साह उर्फ बंटी साह ने छुटे उपभोक्ताओं को समय सीमा के अंदर ई-केवाईसी कराने की अपील किया है। कंपनी के अनुसार घरेलू उपभोक्ता अपने मोबाईल फोन के माध्यम से घर बैठे भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। इसके लिए संबंधित गैस कंपनी के आधारिक मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। विशेष परिस्थिति में उपभोक्ता संबंधित गैस एजेंसी जाकर भी इस प्रक्रिया को पूरी कर सकता है。

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घर बैठे ई-केवाईसी पूरी करने की प्रक्रिया

सबसे पहले अपनी कंपनी का मोबाइल एप डाउनलोड करें। यहां अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर डालकर लॉगिंग करें। उसके बाद केवाईसी या आधार सत्यापन के विकल्प में जाकर बारह अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद फेस सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सत्यापन सफल होने पर स्क्रीन पर पुष्टि संदेश प्रदर्शित होगा और मोबाइल पर संदेश मिलेगा। आप अपने आधार कार्ड और गैस कनेक्शन की पासबुक लेकर गैस एजेंसी जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए वहां फिंगर प्रिंट की सहायता से ई-केवाईसी किया जाएगा। जब सिलेंडर घर आएगा तो डिलीवरी मेन के पास मौजूद मशीन से बायोमैट्रिक सत्यापन करा कर आप ई-केवाईसी करा सकते हैं।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ई-केवाईसी की समय सीमा क्या है?
कंपनी ने उपभोक्ताओं को 16 अगस्त तक ई-केवाईसी कराने का मौका दिया है।
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