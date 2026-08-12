Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ऑयल कंपनियों की नीतियों के खिलाफ एलपीजी वितरक आज भरेंगे हुंकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

गोरखपुर में एलपीजी वितरक महासम्मेलन -2026 आयोजित होगा जिसमें वितरक अपने मुद्दों को उठाएंगे। महासम्मेलन में कमीशन वृद्धि, एनएफआर एवं वेंडर व्यवस्था, और गैस आपूर्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। विभिन्न जिलों से वितरक पहुंचेंगे और कंपनियों की नीतियों का दबाव बढ़ने के विषय पर भी बात होगी।

ऑयल कंपनियों की नीतियों के खिलाफ एलपीजी वितरक आज भरेंगे हुंकार

गोरखपुर, निज संवाददाता। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में बुधवार को एक होटल में एलपीजी वितरक महासम्मेलन -2026 आयोजित किया जाएगा। इसमें ऑयल कंपनियों के खिलाफ वितरक अपने मुद्दों को उठाएंगे। महासम्मेलन में तीनों ऑयल कंपनियों के करीब 500 वितरक जुटेंगे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष प्रीतांशु सिंह ने बताया कि सम्मेलन में कमीशन वृद्धि, एनएफआर एवं वेंडर व्यवस्था, व्यावसायिक गैस आपूर्ति, डीएसी व्यवस्था तथा ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग बुकिंग प्रणाली समाप्त कर समान व्यवस्था लागू करने जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी。

महासम्मेलन की जानकारी

महासम्मेलन का नेतृत्व एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा करेंगे। बताया कि महासम्मेलन में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों से वितरक पहुंचेंगे। वितरकों का कहना है कि कंपनियों की नीतियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जबकि कमीशन और कामकाज की व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं किया जा रहा।

महासम्मेलन के मुद्दे

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए रसोई गैस बुकिंग में 25 और 45 दिन के अलग-अलग नियम को समाप्त करने के साथ व्यावसायिक गैस की आपूर्ति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पीएनजी को बढ़ावा देने से एलपीजी कारोबार पर पड़ रहे असर को भी सम्मेलन में प्रमुखता से उठाया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

एलपीजी वितरक महासम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा?
एलपीजी वितरक महासम्मेलन -2026 बुधवार को आयोजित किया जाएगा।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News LPG Gorakhpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।