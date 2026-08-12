ऑयल कंपनियों की नीतियों के खिलाफ एलपीजी वितरक आज भरेंगे हुंकार
गोरखपुर में एलपीजी वितरक महासम्मेलन -2026 आयोजित होगा जिसमें वितरक अपने मुद्दों को उठाएंगे। महासम्मेलन में कमीशन वृद्धि, एनएफआर एवं वेंडर व्यवस्था, और गैस आपूर्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। विभिन्न जिलों से वितरक पहुंचेंगे और कंपनियों की नीतियों का दबाव बढ़ने के विषय पर भी बात होगी।
गोरखपुर, निज संवाददाता। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में बुधवार को एक होटल में एलपीजी वितरक महासम्मेलन -2026 आयोजित किया जाएगा। इसमें ऑयल कंपनियों के खिलाफ वितरक अपने मुद्दों को उठाएंगे। महासम्मेलन में तीनों ऑयल कंपनियों के करीब 500 वितरक जुटेंगे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष प्रीतांशु सिंह ने बताया कि सम्मेलन में कमीशन वृद्धि, एनएफआर एवं वेंडर व्यवस्था, व्यावसायिक गैस आपूर्ति, डीएसी व्यवस्था तथा ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग बुकिंग प्रणाली समाप्त कर समान व्यवस्था लागू करने जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी。
महासम्मेलन की जानकारी
महासम्मेलन का नेतृत्व एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा करेंगे। बताया कि महासम्मेलन में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों से वितरक पहुंचेंगे। वितरकों का कहना है कि कंपनियों की नीतियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जबकि कमीशन और कामकाज की व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं किया जा रहा।
महासम्मेलन के मुद्दे
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए रसोई गैस बुकिंग में 25 और 45 दिन के अलग-अलग नियम को समाप्त करने के साथ व्यावसायिक गैस की आपूर्ति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पीएनजी को बढ़ावा देने से एलपीजी कारोबार पर पड़ रहे असर को भी सम्मेलन में प्रमुखता से उठाया जाएगा।
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