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संत जेवियर्स स्कूल में मना लॉयोला दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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बोकारो में संत जेवियर्स स्कूल में संत इग्नेशियस लोयोला की पुण्य स्मृति में लॉयोला दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम का आरंभ प्रार्थना-गीत से हुआ और विद्यार्थियों ने संत लोयोला के जीवन पर आधारित नाटिका प्रस्तुत की। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को उनके आदर्शों को अपनाने का प्रेरक संदेश दिया।

संत जेवियर्स स्कूल में मना लॉयोला दिवस

बोकारो, प्रतिनिधि। संत जेवियर्स स्कूल में गुरुवार को संत इग्नेशियस लोयोला की पुण्य स्मृति में लॉयोला दिवस श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। यह दिवस उनके आदर्शों, सेवा-भाव, अनुशासन और नेतृत्व की प्रेरणा को समर्पित रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रार्थना-गीत के साथ हुआ। इसके बाद मध्य विद्यालय के विद्यार्थियों ने संत इग्नेशियस लोयोला के जीवन पर आधारित प्रेरणादायी नाटिका प्रस्तुत की, जिसे उपस्थित शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने खूब सराहा। नाटिका के माध्यम से विद्यार्थियों ने संत लोयोला के त्याग, समर्पण और मानव सेवा के संदेश को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर अरुण मिंज, फादर थॉमस रोड्रिग्स, उप-प्रधानाचार्य दीपक चौधरी, देबाशीष गुप्ता, सिस्टर सुनीता तथा सिस्टर अनुपमा मौजूद रहे।

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प्रधानाचार्य फादर अरुण मिंज ने अपने प्रेरक उद्बोधन में विद्यार्थियों को संत लोयोला के आदर्शों को जीवन में अपनाने और समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन ज़ेवियर एंथम के साथ हुआ।

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