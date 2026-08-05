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आरआरबी की परीक्षा में युवाओं की उपस्थिति कम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में उम्मीद से कम अभ्यर्थी उपस्थित हुए। मानगो के दो सेंटरों में परीक्षा हो रही है, लेकिन परीक्षार्थियों की भागीदारी काफी कम है। दक्षिण पूर्व जोन ने सुविधाजनक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, जो खाली जा रही हैं। परीक्षा 6 से 21 अगस्त तक जारी रहेगी।

आरआरबी की परीक्षा में युवाओं की उपस्थिति कम

जमशेदपुर। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षा से कम है। बताया जाता है कि, मानगो के दो सेंटर में आरआरबी ग्रुप डी की बहाली परीक्षा में हो रही है लेकिन किसी भी दिन रेलवे बोर्ड की सूची के अनुरुप परीक्षार्थियों ने भाग नहीं लिया। परीक्षा 6 अगस्त, 9 अगस्त से 14 अगस्त व 17 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगा। मालूम हो कि, परीक्षार्थियों की सुविधा में दक्षिण पूर्व जोन ने स्पेशल ट्रेन भी चलाया था, जो लगभग खाली जा रही है।

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