एमबीए समेत कई कोर्सों में 35 फीसदी भी आवेदन नहीं
बीआरए बिहार विवि में कई वोकेशनल कोर्सों में 35 फीसदी भी आवेदन नहीं आए हैं। दाखिले की तिथि 25 जुलाई तक बढ़ाई गई है। कम आवेदन के कारण कई कोर्सों का संचालन मुश्किल में है। आवेदन शुल्क नहीं जमा करनेवालों का दावा रद्द कर दिया जाएगा।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बीआरए बिहार विवि में माइक्रोबॉयोलॉजी, एमबीए एमेत कई कोर्सों में सीटों के अनुपात में 35 फीसदी भी आवेदन नहीं आए हैं। आवेदन के इन आंकड़ों ने छात्र-छात्राओं की वोकेशनल कोर्स के प्रति अरुचि भी दिखा दी है।
आवेदन की तिथि बढ़ाई गई
पीजी विभागों और विभिन्न कॉलेजों में संचालित सेल्फ फाइनेंस वोकेशनल कोर्स में दाखिले की तिथि अब 25 जुलाई तक बढ़ा दी गयी है। पहले 20 जुलाई तक निर्धारित थी। कम आवेदन आने के कारण कॉलेजों की ओर से तिथि बढ़ाने की मांग की गयी थी। कई कोर्स ऐसे हैं, जिनमें 30 फीसदी भी आवेदन नहीं आए हैं।
कम आवेदन से कोर्स संचालित करने में मुश्किल
जिन वोकेशनल कोर्स में कम आवेदन आए हैं, उनके संचालित होने पर भी सवाल खड़ा हो गया है। आवेदन पर ही इन कोर्स की उम्र टिकी है। ये सभी कोर्स स्ववित्तपोषित हैं। छात्र-छात्राओं की फीस से ही कोर्स का संचालन होता है। अबतक एलएलबी कोर्स में सबसे अधिक 1683 आवेदन मिले हैं। प्री लॉ में 856 ने आवेदन किया है। बीसीए के लिए 1543, बीबीए के लिए 893, पीजी डिप्लोमा इन बीलिस कोर्स के लिए 334 आवेदन आए हैं। इन छात्रों ने आवेदन की फीस का भुगतान कर प्रक्रिया पूरी कर ली है।
शुल्क नहीं देनेवालों का आवेदन नहीं होगा मान्य
विवि के वोकेशनल कोर्स में बड़ी संख्या में ऐसे छात्र-छात्राएं भी हैं, जिन्होंने कागजात अपलोड कर दिये, लेकिन शुल्क जमा नहीं किया है। आवेदन शुल्क जमा नहीं करनेवालों का दावा रद्द कर दिया जाएगा।
वोकेशनल कोर्सों के लिए आए आवेदनों की स्थिति
पीजीडीसीए में 205, पीजीडीवाईएस में 127, एमबीए में 86, बायोटेक्नोलॉजी में 138, एमसीए में 128, माइक्रोबायोलॉजी में 85, सीएनडी में 83, फिश एंड फिसरीज में 77, बीबीए में 75, इंडस्ट्रियल केमेस्ट्री में 21 तो बीएमसी में महज 17 आवेदन आए हैं।
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